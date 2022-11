Giustizia climatica, non c’è più tempo da perdere

"Non lasciare indietro nessuno" significa anche guardare oltre le proprie frontiere, il che assume uno speciale rilievo alla luce del fatto che quest'anno la Cop 27 in un Paese del continente africano. La Cop27 di Sharm el-Sheikh deve costituire un'opportunità per vedere e ascoltare in prima persona le comunità colpite dalla crisi climatica. Sono tuttavia emerse preoccupazioni riguardo alla consuetudine del governo egiziano di tacitare le proteste, di reprimere sistematicamente il dissenso e di sopprimere lo spazio civico. Date queste preoccupazioni, è importante esprimere la propria solidarietà a tutti gli attivisti egiziani che partecipano alla Cop e per tutti gli eventi e le manifestazioni organizzati in relazione alla Conferenza.

Non ci può essere giustizia climatica senza il coinvolgimento della società civile. Una transizione giusta è possibile solo quando la società civile è coinvolta nel processo di trasformazione. Per far sì che questo messaggio sia ascoltato in quella sede, il Cese sta inviando alla Cop27 una delegazione di sei membri (Peter Schmidt, Isabel Caño Aguilar, Sandra Parthie, Josep Puxeu Rocamora, Neža Repanšek e Lutz Ribbe), accompagnati da una delegata dei giovani, Sophia Wiegand, coordinatrice del gruppo di lavoro sull'emergenza climatica in seno all'Aegee, il Forum europeo degli studenti.

In quanto casa della società civile europea, esortiamo la Commissione europea e gli Stati membri dell'Ue a mantenere il loro ruolo guida nella governance climatica e a convincere i nostri partner globali che è necessario fare di più. Abbiamo bisogno di leadership, di ambizione, di giustizia – ma, ancor più di ogni altra cosa, abbiamo bisogno di azioni concrete. Non sprechiamo altro tempo.

*Cillian Lohan è vicepresidente del Comitato economico e sociale europeo (Cese) responsabile della comunicazione

Foto dell'articolo: Cillian Lohan. ©Ue