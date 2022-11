Lecce, apre “Alimenta Bistrot”: quando il mangiare è sano e social

Più di un locale, di un luogo in cui ritrovarsi per mangiare e consumare lentamente una colazione, un pranzo o una cena. Perché “Alimenta” è uno spazio in cui fermarsi, prendersi del tempo, fare una pausa dalla vita frenetica, condividere il cibo in un’atmosfera accogliente. Un bistrot in cui gustare piatti frutto dell’incontro in cucina tra diverse culture, tra storie differenti, tra lavoratori provenienti da percorsi di vita particolari, all’insegna dell’antispreco e della sostenibilità ambientale. “Alimenta”, dunque, torna a sud per portare a Lecce una nuova realtà: “Alimenta Bistrot”. Merito della Rete di Economia civile Sale della Terra che a Lecce, in via Egidio Reale 61/a, ha aperto il bistrot che prende spunto dagli istituti alimentari creati dall’imperatore Traiano, uno dei primi provvedimenti di welfare rurale a favore dell’infanzia indigente risalente al II secolo d. C. Anche “Alimenta”, infatti, come il bistrot di Benevento e il café di Milano, vuole essere un locale dedicato alla coesione sociale.