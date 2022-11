Salute, un premio al non profit che umanizza le cure

Umanizzazione cure, ultimi giorni per il premio alle non profit C'è tempo fino al 10 luglio per candidarsi agli "Humanizing Health Awards", concorso promosso da Teva Italia e che offre un riconoscimento alle migliori esperienze senza fine di lucro che operano in ambito sanitario. I dipendenti di tutta Italia voteranno i progetti più belli. Intanto, Umberto Comberiati sostituisce, come amministratore delegato, Hubert Puech d'Alissac e lavorerà per "espandere l'accesso alle cure"