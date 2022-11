Sociale: qual è la vera faccia della Meloni?

Melonomics, era Meloni, melonismo e via dicendo. L’ingresso a palazzo Chigi della prima presidente donna e di destra ha ispirato la gran parte dei commentatori a leggere il suo avvento come l’incipit di una sorta di “mondo nuovo”. Al di là della retorica, sarà davvero così sul fronte del sociale e del Terzo settore?

Partiamo dal 25 ottobre, quando a un mese dalle elezioni, il governo Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera dei deputati.

In quello che ad oggi è stato il più importante discorso della sua vita Meloni ha pronunciato 8.248 parole citando una sola volta il Terzo settore e i corpi intermedi. E lo ha fatto, ed è questo il punto dirimente, in questi termini: «Il Covid è entrato nelle nostre vite quasi tre anni fa e ha portato alla morte di oltre 177mila persone, in Italia. Se siamo usciti al momento dall’emergenza è soprattutto merito del personale sanitario, della professionalità e dell’abnegazione con le quali ha salvato migliaia di vite umane. A loro, ancora una volta, va la nostra gratitudine. E, con loro, il mio ringraziamento va ai lavoratori dei servizi essenziali, che non si sono mai fermati, e alla straordinaria realtà del nostro Terzo settore, rappresentante virtuoso di quei corpi intermedi che consideriamo vitali per la società».

In estrema sintesi: il Terzo settore va ringraziato, il Terzo settore è straordinario, il Terzo settore è vitale per la società (e, ben inteso, non per l’economia). Ma di Terzo settore si parla esclusivamente in una cornice emergenziale e assistenziale. C’è qualcosa di più vecchio di un’impostazione di questa matrice, proprio mentre l’Europa spinge sull’acceleratore dell’action plan, dell’imprenditoria e dell’economia sociale? Come si fa ancora oggi a considerare un comparto che vale il 5% del Pil e coinvolge oltre un milione di lavoratori (fra diretti e indiretti) e oltre 5 milioni di volontari (con tutto il valore sociale, culturale, ma anche economico che essi rappresentano) alla stregua di una stampella da tirare fuori in caso di disastri sociali o naturali? Siamo davvero ancora qui?

E dire che la stessa Meloni in un dialogo con Vita pubblicato sul nostro sito aveva definito il Terzo settore come un «motore di sviluppo economico e sociale», invitando «le istituzioni a superare la matrice marcatamente centralista che ha caratterizzato questa legislatura per dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, favorendo un’alleanza tra pubblico, privato e privato sociale. Come dice la Costituzione, lo Stato deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività volte al bene comune».