Torna la maratona di nuoto “Vasca per Aisla”

Decine di volontari Aisla saranno presenti a Firenze e Prato. Gli stessi volontari che ogni giorno gettano il cuore oltre gli ostacoli, per rispondere al dolore e alla fatica con l’entusiasmo, l’ambizione e la passione di chi crede che insieme è possibile cambiare la storia di una malattia come la Sla. Sono volontari che amano la bellezza della vita. Una bellezza che la Sla la mette a dura prova, non vi è alcun dubbio. Specialmente quando essere malati significa fare esperienza della totale dipendenza dagli ausili e dai presidi medici. Vuol dire dover contare sull’aiuto degli altri per ogni gesto quotidiano.

Partecipare è ancora possibile. A fronte di una donazione minima di 10 euro, infatti, ogni nuotatore avrà libero accesso alla piscina e non sarà necessario percorrere infiniti chilometri: basteranno anche pochi metri simbolici per fare la differenza. Si potrà nuotare con maschera, occhialini, boccaglio, braccioli o pinne. Insomma… l’importante è esserci!

E anche chi sarà impossibilitato a nuotare potrà passare lo stesso nelle due piscine di Firenze e Prato per contribuire alla raccolta fondi destinata ad offrire servizi alle famiglie del territorio e garantire la migliore qualità di vita possibile.

Lo sforzo organizzativo - sottolinea una nota - non è indifferente, tanto che le stesse Istituzioni, partner e sostenitori – oltre a darne il patrocinio - ne hanno preso parte attiva: Regione Toscana, Fin Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, Comune di Prato

Per informazioni e prenotazioni (obbligaria):

Firenze: 24orenuoto@aislafirenze.it e 348 188093

Prato: unavascaperaislaprato@gmail.com e 349 4675566 oppure 338 7739937

In apertura l'immagine di una passata edizione - foto da ufficio stampa