A Cagliari un Help Center per accogliere i senza dimora

Cagliari si è aggiunta all’elenco delle città che ospitano un Help Center nelle aree che gravitano attorno a una stazione ferroviaria. L’obiettivo è quello di accogliere e sostenere persone senza dimora e in difficoltà. L’edificio di viale La Plaia, il primo del genere rigenerato in Sardegna, ha una superficie di mille metri quadri (è uno dei più grandi presenti in Italia). È sorto dalla collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Comune di Cagliari. Rientra nella rete coordinata dall’Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni (Onds), un progetto di Fs Italiane e Anci che ora conta 18 Help Center in altrettanti terminal ferroviari o nelle immediate vicinanze, ed è integrato con servizi di prossimità comunali (servizio mobile di sostegno, unità di strada, progetto Città invisibili). Lo sportello offre un servizio di ascolto, orientamento, osservazione dello stato del disagio ed è rivolto ad adulti in condizione di grave emarginazione sociale, senza fissa dimora e con difficoltà economiche, sanitarie o relazionali.