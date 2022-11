Caro governo, cosa aspetti a "liberare" le comunità energetiche?

Tutto risolto e Cer in rampa di lancio? No, perché affinché tutto questo diventi realtà occorrono i provvedimenti attuativi del decreto 199 ancora al vaglio dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Questa situazione si sta verificando anche perché manca lo strumento fondamentale per promuovere le comunità energetiche: la mappa che dirà a ciascun cittadino, in base all’indirizzo dell’abitazione, dove e insieme a chi si potrà costituire una Comunità energetica rinnovabile che spetta, come detto, ad Arera. Tale mappa dovrà fornire le informazioni necessarie alle società che distribuiscono l’elettricità nel nostro Paese. Questo strumento sarebbe dovuto arrivare a marzo, ora si spera in una pubblicazione entro la fine del 2022.

«Oltre alle decine di nascenti comunità energetiche in attesa di approvazione, sono migliaia i nuovi impianti green che risultano bloccati a causa di quanto è diventato difficile trovare installatori mentre per via dell’altissima richiesta si è allungata notevolmente l’attesa per pannelli e componenti essenziali come i contatori elettronici. Ma soprattutto ci sono molti ritardi burocratici per l’allacciamento vero e proprio alla rete elettrica», spiega Tiziana Toto, responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.