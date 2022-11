Piccole biblioteche (di condominio) crescono

La più curiosa è quella di via Solari 40, storico caseggiato popolare della Società Umanitaria, ricavata in una ex panetteria su cui campeggia ancora la vecchia insegna. Chi entra però, al posto di michette e sfilatini, trova una biblioteca bene organizzata, curata da efficienti e simpatiche volontarie, che mette a disposizione di tutti i cittadini del quartiere 6.000 volumi e un ricco bookcrossing. Nata negli Stati Uniti, la buona pratica delle biblioteche di condominio è arrivata anche a Milano nel 2013, in via Rembrandt 12, grazie a un tecnico in pensione, Roberto Chiapella, che trovando nel cassonetto per la raccolta differenziata della carta una gran quantità di libri ancora imballati destinati al macero chiese il permesso di mettere una libreria in portineria. Nel giro di poco tempo le librerie diventarono molte di più. La notizia fece il giro del palazzo, attirando la curiosità dei passanti e dei media. Il dado era tratto. Da allora l’idea ha continuato a fiorire e oggi a Milano le biblioteche di condominio sono 23, a cui si aggiungerà entro fine novembre quella di via Osti, la “Ostinata".