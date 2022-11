Servizio civile, pubblicate le graduatorie

Pubblicate le graduatorie definitive per il Servizio civile universale approvate con il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanile e il Servizio civile universale di oggi, 15 novembre. Online sul portale del dipartimento stesso si possono leggere sia il testo del decreto firmato da Marco De Giorgi, sia scaricare le due graduatorie. La prima relativa ai programmi di intervento da realizzarsi in Italia (Allegato A) e la secondo all’estero (Allegato B). Entrambe sono relative all’avviso per gli enti del 25 gennaio scorso per la presentazione programmi di intervento di Servizio civile universale.

Nella stessa pagina si precisa che “la collocazione nelle graduatorie dei programmi di intervento non comporta l’automatico inserimento degli stessi nel bando per la selezione degli operatori volontari”.

Ai sensi del paragrafo 7 della Circolare del 25 gennaio 2022 recante “disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”, con specifico decreto adottato dal Capo del Dipartimento, infatti “sarà disposto il finanziamento dei programmi con il punteggio più elevato, fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’anno considerato. Tali programmi saranno successivamente inseriti nel bando di selezione degli operatori volontari”.