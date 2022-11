Wonderful Italy: si alza il sipario sull’Italia nascosta

Gli hub sono distribuiti in 8 località e vengono gestiti da società partecipate dall’azienda e imprenditori locali. Wonderful Italy si pone quindi come punto di riferimento sia per i viaggiatori sia per gli operatori turistici locali. Ai primi offre oltre 1.500 case in cui soggiornare (+500 rispetto al 2021) e più di 350 esperienze da vivere, distinte per localizzazione geografica, tipologia di immobile o genere di esperienza. Ai secondi consente di ampliare la platea, attraverso una gestione multicanale anche internazionale, difficilmente percorribile da un piccolo operatore locale. Nel 2022 l’azienda ha già fatto registrare un totale di 510mila presenze. Numeri che porteranno il giro d’affari a 24 milioni di euro, raddoppiando il dato del 2021. «Per valutare il nostro impatto misuriamo la ricchezza generata sui territori e il numero di micro imprese e attori locali che aiutiamo a crescere e che, senza il nostro intervento, faticherebbero a entrare nei grandi flussi turistici tradizionali» conclude Fedele. La presenza di micro-imprese tra i fornitori è infatti uno degli obiettivi primari di Wonderful Italy, che conta il 76% dei fornitori con meno di 5 dipendenti.

Per saperne di più: www.socialimpactagenda.it

Nella foto: il team di Wonderful Italy in Puglia