Arcigay, la svolta femminista. Con Natascia

Il disegno di legge Zan contro l'omo-bi-transfobia è stato affossato dal precedente Parlamento. Quali sono le richieste che farete al nuovo Governo per contrastare omofobia e transfobia?

Quello che noi speriamo è che si possa ricalendarizzare una legge contro le discriminazioni. Il punto è capire se si vuole ripartire dal ddl Zan o se si vuole pensare ad altro, ma l’obiettivo deve esser quello di avere una norma che in Italia affronti il tema delle discriminazioni basate sull’orientamento dell’identità. Abbiamo bisogno di una legge contro omo-bi-transfobia, misoginia ed abilismo. Se si vuole ripartire da quel testo si può riaprire la discussione, partendo dal presupposto che quella proposta era già costata diversi compromessi, ma speriamo che si possa arrivare almeno a quello. Pensiamo, però, che non ci siano le condizioni per riaprire la partita dei diritti in questo momento. Non abbiamo la sensazione che ci sia la volontà.

In Italia, quindi, oggi qual è la situazione sul fronte dei diritti?

La verità è che il Paese reale è molto avanti. Coloro che partecipano ai nostri Pride non fanno parte solo della comunità Lgbtb, ma sono migliaia di persone che condividono le nostre piattaforme politiche, che sono sensibilizzate sui nostri temi ed hanno sdoganato l’omosessualità, che hanno una visione sincera sulle nostre battaglie. Il Paese legale, invece, è un’altra cosa. Non a caso, l’Italia oggi secondo il rapporto di Rainbow Europe Map è al 35° posto su 54 Paesi dell’area europea per quanto riguarda la situazione dei diritti umani delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e interesessuali. Siamo tra i Paesi più arretrati del mondo, c’è un gap tra ciò che vogliono i cittadini di questo Paese e quello che decide la politica, almeno una buona parte dei politici, come quelli che hanno voluto l’affossamento del ddl Zan. Molti dei quali oggi sono nel solco di questo Governo.

Unioni civili e famiglie. Qual è la vostra posizione?

Noi pensiamo si possa andare anche oltre alle unioni civili. E’ l’unico punto della piattaforma che abbiamo proposto ai partiti durante la campagna elettorale su cui abbiamo trovato tutti i partiti del centrosinistra d’accordo: parliamo, cioè, del matrimonio egualitario. E’ una battaglia che si potrebbe rimettere al centro della discussione, come quello della genitorialità piena. In Italia non c’è ancora una legge che permette il riconoscimento alla nascita dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno, composte da genitori o coppie dello stesso sesso. I loro diritti non sono gli stessi dei figli delle famiglie tradizionali.

Altre questioni in agenda su cui pensate di avanzare proposte e riflessioni?

Vogliamo affrontare il superamento della legge 164 sulla transizione di genere, perché occorre togliere l’obbligo di percorsi psicologici. Noi pensiamo che si possano creare le condizioni affinché questa diventi una scelta libera. L’altro grande tema che segnaliamo è che in Italia non ci sono programmi di educazione alle differenze, di educazione al consenso e all’affettività. Non c’è la possibilità di fare questo lavoro educativo importante nelle scuole, perché si parla di noi in termini di dittatura gender, di ideologia gender; tutte questioni che non c’entrano nulla con quello che facciamo quando incontriamo gli studenti. Perché con loro parliamo di consenso, di relazioni, di violenza all’interno delle coppie, di stereotipi e pregiudizi.

Sul fronte della scuola riscontrate ancora dei pregiudizi quindi?

C’è una narrazione tossica su quello che facciamo nelle scuole. C’è la necessità di affrontare con i giovani i temi del consenso e dell’affettività per evitare di far crescere adolescenti che sentono di avere un diritto di controllo sulle donne, che si sentono autorizzati ad abusare e fare violenze. Occorre rimettere al centro questi temi che sono femministi e transfemministi e non soltanto Lgbtqi. Infine, abbiamo a cuore la salute sessuale delle donne, perché la medicina di genere non comprende ancora tutti i bisogni di salute delle donne trans che fanno molta fatica ad accedere agli screening, che non trovano sempre ambienti accoglienti perché non c’è molta formazione del personale medico-sanitario.