Da dieci anni “In farmacia per i bambini” è solidarietà in azione

In particolare Annarosa Racca ha sottolineato la vicinanza delle farmacie lombarde all’iniziativa fin dall’inizio e come sia cresciuto con la crescita e il cambiamento del ruolo dei farmacisti in questi ultimi anni. da parte sua Piermario Barzaghi, non solo ha ricordato la vicinanza di Kpmg all’iniziativa di Fondazione Rava fin dalle origini, ma ha anche auspicato di poter misurare l’impatto del progetto sia da un punto di vista sociale che ambientale perché «se ci misuriamo riusciamo a farlo meglio».

In collegamento da Verona Elena Vecchioni ha ricordato le 129 farmacie veronesi che hanno aderito, mentre l’assessora Ceni ha posto l’accento sia sulla partecipazione delle farmacie comunali sia sui 250 volontari che hanno aderito alla settimana «da soli non si può fare nulla».

Emanuela Ambreck ha ripercorso la storia degli ultimi dieci anni: «Era il maggio del 2013 quando abbiamo iniziato a organizzare e a novembre partimmo con 300 farmacie, oggi sono oltre 2.500. Ma soprattutto negli anni l’evento si è arricchito di tante altre iniziative, anche di corsi di formazione ecm per i farmacisti (10 i webinar all’attivo-ndr.)». Ambreck ha ricordato inoltre che ogni farmacia è gemellata con un ente, una casa famiglia, un Cav: ben 860 le strutture italiane che beneficiano di questo gemellaggio. I prodotti baby-care e i farmaci da banco pediatrici saranno donati inoltre all’ospedale Saint Damien di Haiti e sarà realizzato un convoglio per l’Ucraina.

La conferenza stampa si è poi conclusa con gli interventi di alcuni rappresentanti dei partner che supportano “In Farmacia con i Bambini” come Cristiana Lucioli, Capitano di Corvetta del Corpo Sanitario, Farmacista della Marina Militare che ha personalmente conosciuto Fondazione Rava all’epoca del terremoto di Haiti; il comandante Fabio Fabiani di Anmi Lombardia Sud-Ovest che ha letto il messaggio dell’ammiraglio di squadra della riserva Pierluigi Rosati e poi il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare Fulvio Franzinelli.

La presidente della cooperativa sociale La Grande Casa e Cnca, Liviana Marelli si è detta orgogliosa di partecipare da 5 anni a questa iniziativa che è «un gioiellino» e ha ricordato che il «diritto alla salute è un bene comune».

Da sette anni l’iniziativa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Dal 18 al 25 novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia, In farmacia con i Bambini vede coinvolte 2.500 farmacie in tutta Italia, grazie alla collaborazione di 40 aziende amiche e oltre 5mila volontari.

