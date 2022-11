Dialoghi online per conoscere meglio l’Impact investing

Prende il via il 28 novembre, nell’ambito del progetto di ricerca “Impact investing: Trasformare la finanza per un cambiamento reale” un nuovo ciclo dei Dialoghi Sia (Social Impact Agenda per l'Italia). Si tratta di tre eventi online pensati per presentare e discutere le proposte del Tavolo di Lavoro nazionale che, con il coordinamento di Social Impact Agenda per l’Italia e il supporto di Banca d’Italia, ha identificato lo stato dell’arte, le buone pratiche e le linee di azione prioritarie per trasformare la finanza in uno strumento a supporto di una transizione sostenibile ed equa. Tre appuntamenti dedicati rispettivamente a: Modelli di business sostenibili e finanziabili (28 novembre); Standard di misurazione dell’impatto (14 dicembre); Politiche e incentivi per la finanza a impatto (17 gennaio 2023).

Il Tavolo nazionale sull’Impact Investing, coordinato da Sia per Banca d’Italia, ha riunito oltre 70 attori dell’ecosistema tra giugno e settembre scorsi, dando vita a una serie di proposte per abilitare la realizzazione di interventi di finanza a impatto in Italia. I primi risultati del Tavolo Sia – Banca d’Italia saranno presentati e discussi durante i prossimi Dialoghi Sia su Impact Investing. «In questi mesi settore pubblico e settore privato, profit e non-profit, si sono confrontati identificando sfide e possibili linee di lavoro comune, al fine di accrescere e migliorare l’impatto positivo degli investimenti rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto è un porto di mare, che accoglie intelligenze, culture ed esperienze diverse per esplorare nuove rotte che consentano di accelerare le grandi transizioni - sociale, verde e digitale – che stiamo affrontando», afferma Filippo Montesi, segretario generale Social Impact Agenda per l’Italia, invitando a partecipare ai Dialoghi SIA.