Prima i bambini: l'agenda che non si può più rinviare

Bambini al centro: quante volte lo abbiamo sentito? In questo momento storico abbiamo tra le mani la possibilità di rendere concrete queste parole, mettendo in campo azioni nuove ed efficaci per risolvere problemi antichi, dando attuzione a previsioni normative che da troppo tempo attendono di diventare carne viva, affrontando le grandi sfide del nostro tempo senza mettere la testa sotto la sabbia. Le risorse ci sono, gli strumenti operativi pure, a cominciare dalla Child Guarantee e dalla nuova strategia europea per l'infanzia e l'adolescenza fino - a livello nazionale - al nuovo Piano Infanzia, al Piano per l'attuazione della Garanzia Infanzia (Pangi) e al nuovo Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale minorile.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, il Gruppo CRC - composto da oltre cento organizzazioni impegnate nella tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - presenta al Governo e al Parlamento l'«Agenda per l'infanzia e l'adolescenza. Dieci passi per rendere concreto l'impegno per le nuove generazioni». Il documento verrà illustrato e discusso mercoledì 23 novembre, dalle 10,30 alle 13: in presenza a Roma (presso la sede di Save the Children Italia, in piazza di San Francesco di Paola 9) e in streaming sul canale YouTube di VITA.