Al festival Giacimenti Urbani, protagonista il riutilizzo

A spiegare il perché di una mostra sui circuiti di riutilizzo sono le curatrici, Donatella Pavan, presidente dell’Associazione Giacimenti Urbani, e Giuliana Zoppis, giornalista specializzata in eco design ed economia circolare, co-fondatrice di Best Up che commentano: «Tante buone ragioni con un punto di parrtenza: ridurre l’usa e getta è necessario e possibile. E con una certezza: il riutilizzo fa davvero bene al clima. La sostituzione del monouso con alternative riutilizzabili è una strategia potente per ridurre l’impatto ambientale delle plastiche monouso».

Secondo un rapporto del 2019 del Global Resources Outlook dell’Onu ogni anno il mondo consuma 92 miliardi di tonnellate di materiali corrispondente a circa la metà delle emissioni di Co2 prodotte. Se si dissociasse il consumo del materiale dalla crescita il vantaggio ambientale sarebbe enorme, e si potrebbe ridurre del 53% le emissioni di Co2. Ne consegue che il riuso è una strada diretta e alla portata di tutti per contrastare il cambiamento climatico e la produzione di rifiuti.

Nella sola Europa ogni anno vengono prodotti in media 19 bilioni di contenitori e 33 bilioni di bicchieri, usati in media per 15 minuti, sono monouso anche le buste e i cartoni utilizzati nell’e-commerce, le penne non ricaricabili, le testine dei rasoi, gli accendini, i fazzoletti di carta, i tovaglioli, i pannolini per bambini e per anziani e molto altro. Basta fermarsi a riflettere sugli oggetti che acquistiamo per trovarne di nuovi, prodotti che prima erano durevoli sono diventati monouso, in modo tale che il mercato non sia mai saturo e che il business abbia un futuro certo.

Al Festival di Giacimenti Urbani spiega ancora Donatella Pavan «parliamo di rivoluzione culturale del riutilizzo. Si tratta di una scelta forte e coraggiosa, che richiede l’impegno di tutti, la scelta di superare il concetto di mondo usa e getta e di imparare a riutilizzare. Per aiutarvi in questo nuovo percorso, presentiamo quest’anno la mostra #moNouso: elogio dei circuiti riutilizzabili, una piccola e preziosa rassegna dei sistemi di riutilizzo esistenti in alternativa all’usa e getta, e diversi eventi correlati, nella convinzione che possano servire per attuare una rivoluzione culturale urgente sia per contrastare il cambiamento climatico che il costo dei materiali».

Nell’ambito di Aria Ex Macello, da venerdì 25 novembre a domenica 27 novembre, sono in programma mostre e visite guidate con partecipazione gratuita.

Due le mostre che valorizzano il riutilizzo e il recupero, anche creativo: “(Un)wanted Furniture”, a cura di OpenDot per Amsa-Gruppo A2A, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti d’arredo vecchi, rotti o desueti; e “Upcycled Words. La seconda vita delle parole buttate”, un progetto di Daniele Cima, nato dall’idea di riciclare 55 headline inutilizzate di altrettanti copy.

Le visite guidate invece invitano il visitatore alla scoperta di un sito urbano rigenerato: la prima è di carattere storico, a cura di Quattro, il Giornale di informazione e cultura della zona 4 (27 novembre); la seconda è un percorso di economia circolare, “Miniere Urbane -Magazzini Desûs: memoria e futuro”, alla scoperta del passato industriale dell’Ex Macello attraverso le attrezzature, i macchinari, le suppellettili ancora presenti nel sito, ed è organizzata dall’Associazione Giacimenti Urbani (26 novembre).

Gli eventi all’Ex Macello si inseriscono nella cornice di Aria Ex Macello, il progetto di placemaking e di usi temporanei di Aria, nato dalla collaborazione tra Redo Sgr, Fondazione Housing Sociale e mare culturale urbano: il programma accompagnerà nel tempo l’attivazione del progetto di rigenerazione dell’intera area.

Gli appuntamenti del Festival proseguono, tra gli altri, con un evento internazionale: Climate Emergency & Urban Resilience, (22 novembre in Cascina Cuccagna), dopo il resoconto su cosa è successo alla Cop27, si affronterà il tema delle Dichiarazioni di Emergenza Climatica delle Città (come Milano), e presenterà le azioni concrete per collegare le istituzioni pubbliche e le comunità locali così da sbloccare il potere dell'azione per il clima. Il “Piano Aria e Clima di Milano” – precisa una nota - diventa così un prototipo da raccontare ai Climate Leader italiani ed europei perché sollecitino gli amministratori locali, in una circolarità di azioni che conferma come il riutilizzo di risorse e materiali, riduce i rifiuti e l’impronta di carbonio, e mitiga gli impatti del cambiamento climatico.