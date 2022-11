Energia, il cambiamento siamo noi

La rivoluzione nella forchetta

Non ci pensiamo mai, ma per produrre una singola caloria alimentare servono calorie da combustibili fossili: pratiche intensive, utilizzo di fertilizzanti chimici sintetici, pesticidi, macchinari agricoli, trasporto delle merci lontano dal luogo di produzione. In Italia per esempio ci vogliono due calorie da combustibili fossili per fare una caloria alimentare: in Arabia Saudita 4,5 e in Brasile 0,8. L’addio alla carne è un dei mega trend del futuro: nessun diktat, ma l’invito a sperimentare.

Ne parliamo con Sara Roversi e Claudia Laricchia del Future Food Institute di Bologna; Rosa Maria Bertino, cofondatrice e autrice di Bio Bank; Paolo Graziano, professore di Scienza politica all’Università di Padova e co-autore della terza indagine nazionale sul consumo responsabile dell’Osservatorio perla Coesione e l’Inclusione Sociale.

Piccole azioni per una casa green

Da dove cominciare, se non dalla casa? Anche qui però, va bene le luci led e staccare le spine, ma la vera rivoluzione sta nell’autoconsumo collettivo, disciplinato dalle stesse normative che parlano di comunità energetiche. Ne parliamo con Martina Rogato, esperta di sostenibilità, che spiega l'importanza di «tanti Robin che singolarmente sono “soltanto” persone comuni che fanno piccoli gesti semplici, ma che insieme hanno un impatto collettivo enorme». Mariana Triglione e Daniela Casarico, ci raccontano cos'è e come funziona una stoviglioteca mentre Riccardo Mancin, coordinatore nazionale di Plastic Free Onlus parla di un movimento - quello delle raccolte dei rifiuti in plastica abbandonati - che coinvolge ormai oltre 250mila volontari.