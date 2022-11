Laurea in leadership per 40 giovani talenti per la comunità

Con la lectio magistralis del professor Sabino Cassese intitolata Società e Stato nell’Italia repubblicana (1946-2022), sabato 19 novembre si concluderà il progetto della Fondazione CRT “Talenti per la Comunità”: il primo corso nazionale di alta formazione gratuita per 40 giovani leader - il 60% donne e in media trentenni - selezionati tra laureati italiani ad alto potenziale e destinati a diventare figure-chiave nei processi di rilancio dei territori in ottica Paese, a partire dalla “messa a terra” del Pnrr.

I 40 “Talenti per la Comunità” hanno potuto beneficiare per 8 mesi di un kit di conoscenze e competenze per supportare le organizzazioni del Terzo Settore, gli enti territoriali e le amministrazioni locali nella programmazione, gestione e realizzazione di iniziative concrete di sviluppo e promozione sociale, culturale, ambientale.

“Il ‘cantiere’ della Fondazione CRT per la costruzione di nuove leadership è arrivato al traguardo: una giovane generazione di talenti per i corpi intermedi è pronta a scendere in campo, per irrobustire il ‘terzo pilastro’ tra Stato e mercato che dà forza alla società e alla democrazia”, dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.