Un ponte di libri verso l'Ucraina

In prima linea anche il sindaco di Bellusco, Mauro Colombo, e l’amministrazione comunale: «È un’iniziativa importante, che mostra ancora una volta come le nostre associazioni siano sempre pronte ad adoperarsi per chi sta loro vicino in paese ma non dimentichino mai che siamo tutti parte di un mondo più grande, che ha bisogno di sostegno di vario tipo», dice il sindaco, e ricorda che «Nei mesi scorsi è stato avviato anche un altro progetto di sostegno alla popolazione ucraina, con una raccolta di beni di prima necessità. La guerra sta lasciando segni profondi, culturali e psicologici, serve tanto aiuto anche in questo senso da parte di tutti», chiosa Colombo.

«Vorremmo che cessasse il suono delle armi in tutti i conflitti del mondo, ma non è una decisione nelle nostre mani, non siamo in grado di fermare la guerra, ma possiamo inventarci ogni strada per far avanzare la pace», dice Grazia Misani della Tenda della Pace, per la quale «Il gesto che stiamo per compiere è un piccolo passo verso quella direzione. I libri rappresentano l'impegno di tutti noi a contribuire alla ricostruzione di una biblioteca pubblica a supporto di bambini profughi, perché anche durante la guerra si possa continuare a leggere, scrivere, fare cultura. Nonostante tutto. Quando cesserà il fuoco, la vita dovrà riprendere sopra le macerie delle case e delle vite delle persone. I nostri libri allora sono un ponte verso il popolo ucraino, un ponte che attraverseremo portando per ora libri, ma che domani potrà diventare un vero gemellaggio che continuerà nel tempo».