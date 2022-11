WWF: «Finalmente la biodiversità protagonista della Cop27»

Sempre alla COP27, nel padiglione italiano, si è svolto un evento promosso dal WWF Italia e dal think tank ECCO sui possibili scenari per un’accelerazione della transizione a un sistema fondato sul 100% rinnovabili nel settore elettrico al 2035. Al centro del dibattito, gli scenari europei e un possibile scenario italiano che le maggiori associazioni ambientaliste (WWF, Greenpeace e Legambiente) hanno commissionato ad Artelys, un istituto internazionale specializzato, che tra l’altro ha già prodotto, insieme a Ember, gli scenari per l’Europa: scopo, quello di stabilire come si può raggiungere il 100% rinnovabili al 2035 nel nostro Paese, con quali tecnologie e con quali politiche. Il mondo politico sembra aver compreso che è nel pieno sviluppo sia del risparmio e dell’efficienza energetica, sia delle fonti rinnovabili che risiede la futura sicurezza non solo dal punto di vista climatico, ma anche da quello energetico e degli approvvigionamenti. Tuttavia, i segnali continuano a essere misti e molto spesso si devia per quelle che appaiono bandierine ideologiche oppure ostacoli alla transizione: è il caso delle trivelle in Adriatico, quantità di gas minime, potenziale danno al territorio notevole anche senza incidenti, gas a prezzo calmierato solo con l’intervento dello Stato, solite regalie alle compagnie estrattrici (le royalties in Italia sono ridicole). Occorre dotarsi di strumenti di analisi e di orientamento, compiendo alcune scelte di fondo. Per esempio, appunto optando in modo deciso per le rinnovabili, soprattutto solare ed eolico. Gli studi effettuati hanno tenuto conto anche della spinta e necessità della elettrificazione (per esempio nei trasporti, nel riscaldamento domestico ecc.) che costringeranno il sistema elettrico quasi a raddoppiarsi entro la metà del secolo. Grande interesse da parte degli interlocutori presenti, anche in vista dell’aggiornamento del PNIEC (Piano Nazionale Energia e Clima) che dovrà essere effettuato nei primi sei mesi del 2023. L’obiettivo 100% rinnovabili nel settore elettrico al 2035 è molto concreto: è stato rilanciato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, dal G7 Energia, e da Paesi come gli USA, il Canada e la Germania.