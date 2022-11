Al via il Convegno dei “Costruttori di speranza”

Si apre con una lettera a firma di papa Francesco, la 42esima edizione del Convegno Nazionale del Movimento per la vita italiano, intitolato al suo fondatore, Carlo Casini, che si inaugura con una plenaria nella serata di oggi, 18 novembre, a Isola delle Femmine (Pa). Il titolo di questa edizione è "Costruttori di speranza. Per un futuro di pace, difendiamo la vita"

Dal pomeriggio di oggi e fino a domenica, sono diversi i momenti di formazione previsti e destinati a soci e volontari dell’associazione: dagli incontri precongressuali che si incontrano sul prezioso ruolo dell’uomo sia nella gravidanza sia nel volontariato pro-life, agli approfondimenti specifici per il volontariato pro-life, con le modalità di colloquio, il senso del servizio e la raccolta fondi, agli aspetti medici con la fecondazione in vitro, a quelli economico-sociologici, con l’analisi dei trend sugli aborti in Italia.

Uno spazio speciale è dedicato ai giovani, con l’incontro dei vincitori del 35esimo Premio Internazionale "A. Solinas", ma anche con la presenza dell’influencer Anna Bonetti, molto attiva nella causa pro-life, anche attraverso i social.

Non mancherà uno sguardo internazionale che continua nei diversi interventi, grazie alla presenza di volontari prolife di tutta Europa, che si riuniranno nel 6° Forum Europeo “One of Us” e degli Stati Uniti, con la presenza della Federazione Heartbeat International, in programma sabato 19.

Saranno preziosi - segnala una nota - gli interventi dei volontari provenienti dall’Ucraina ma anche le testimonianze di donne che hanno sperimentato la solitudine di una gravidanza inattesa e scelto la vita: un momento importante sarà loro dedicato all’interno della serata di Gala del sabato 19, presentata dai conduttori Alessandro Greco e Beatrice Bocci.