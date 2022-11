Happy Village, con il bando Coopstartup rinasce un paese

«Molte di queste vecchie case sono fatiscenti – spiega Angius – e non offrono al visitatore una bella immagine di Fluminimaggiore. Sono per lo più costruire con i ladiri, i mattoni di fango e paglia utilizzati a cavallo tra l’800 e gli inizi del ‘900. Vogliamo dare al centro storico un aspetto più decoroso, senza ruderi e terreni incolti. Alcuni proprietari vivono in paese, hanno ereditato questi edifici ma non sono interessati a mantenerli. Per loro sono soltanto una fonte di spese. Altri, invece, sono partiti per cercare fortuna altrove. Il finanziamento che ci è stato concesso non prevede l’acquisto delle case da parte della Cooperativa, bensì la sola ristrutturazione. I proprietari hanno due possibilità: affittarle e renderle redditizie, con il sistema “rent to buy” (affittano la casa per 10 anni e poi la vendono al prezzo della valutazione fatta in questo momento), oppure affittare l’immobile per un certo periodo, prevedendo che il canone comprenda la quota delle spese sostenute dalla cooperativa per la ristrutturazione, prima che la casa rientri nella disponibilità del proprietario».