Infanzia, la Giornata della prevenzione dell'abuso

Il giorno 7 Novembre 2022, le Nazioni Unite hanno proclamato il 18 Novembre il World Day for the Prevention and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence, tramite una risoluzione supportata dal Sierra Leone e la Nigeria e poi co-supportata da altri 110 paesi. Telefono Azzurro si unisce, quindi, alla giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare su tale tematica sempre più urgente.

«La conferenza, dal titolo “La forza della rete: l’approccio multidisciplinare come strumento per combattere gli abusi sessuali” avrà come focus centrale quello di sensibilizzare tutte le istituzioni e gli stakeholder impegnati nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza sull'importanza di creare una rete di fiducia intorno a loro, per garantire a tutti i bambini e agli adolescenti la protezione che meritano», spiega una nota.

I due momenti, mattina e pomeriggio, benché separati, sono uniti da un fil rouge tematico, che parte da un approccio più nazionale e istituzionale fino ad affrontare il tema anche su scala internazionale. In questa discussione verrà coinvolto il mondo accademico, istituzionale e sociale per discutere dell’importanza dell’ascolto delle vittime da parte di tutti gli attori coinvolti nella tutela dei più piccoli.

Essendo la prospettiva della vittima l’elemento centrale dell'intera conferenza, l'obiettivo ultimo è quello di riflettere su come costruire meglio un sistema di rete sicuro, in collaborazione con le diverse parti interessate, sia nazionali che internazionali. L’implementazione di strutture concrete che consentano ai bambini di godere appieno della loro cerchia di fiducia può essere realizzata, da un lato, ascoltando attentamente le loro esigenze e, dall'altro, fornendo loro gli strumenti necessari per godere in sicurezza della cerchia di fiducia in cui hanno un ruolo.

Ecco il programma.

Si comincia alle ore 9,00, nella Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29, Roma), con la moderazione della vaticanista del Messaggero, Franca Giansoldati.

09:00 - 09:30 Introduzione a cura di:

● Ernesto Caffo, Presidente - Fondazione S.O.S - il Telefono Azzurro Onlus; Membro - Commissione Pontificia per la Tutela dei Minori

09:30 - 10:00 Messaggi e Saluti Istituzionali

● Orazio Schillaci, Ministro della Salute

● Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e le Politiche Sociali

● Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede

● Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice - Università di Roma La Sapienza

10:00 - 13:00 - Rafforzare il ruolo degli stakeholder nella protezione dei bambini dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale

● Lorenzo Ghizzoni, Conferenza Episcopale Italiana

● Riccardo di Segni, Rabbino capo - Comunità ebraica di Roma

● Imam Yahya Pallavicini, Presidente e Imam della comunità religiosa islamica italiana (in attesa di conferma)

● Suor Mary John, Vice Presidente - UISG (in attesa di conferma)

● Elena Bonetti, Componente XII Commissione Affari Sociali

● Laura Lega, Prefetto e Capo Dipartimento - Vigili del Fuoco

● Guido Scorza, Componente Autorità Garante per i Dati Personali

● Gianni Cioli, Arcidiocesi di Firenze

● Maria Grazie Giuffrida, Presidente - Istituto degli Innocenti

● Sandra Cioffi, Presidente - Consiglio Nazionale Utenti

● Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato - Sport & Salute S.p.A

● Giuseppe Magno, Magistrato e Professore in Diritto Minorile - Università di Roma La Sapienza

● Maria Monteleone, Magistrato specializzato nel contrasto ai delitti di abuso sui minori

● Simona Maurino, Call Center Manager, Servizio 114 - Emergenza Infanzia

● Roberto Farné, Professore - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

● Maurizio Ferraris, Professore - Università di Torino

● Antonio Persico, Professore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

● Lorenzo Iughetti, Professore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

● Paola Pontarollo, Presidente - Associazione Nazionale Assistenti Sociali

● Alessandra Cetro, Membro - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

● Maurizio Tibaldi, Consigliere Nazionale - Azione Cattolica dei Ragazzi

● John Joseph Kennedy, Segretario - Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede

DIRETTA STREAMING

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link: https://webtv.senato.it/

oppure https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano: https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.