Le App dicono stop allo spreco di cibo

TOO GOOD TO GO, diffusa anche in Italia in una cinquantina di città, con 15mila esercizi commerciali convenzionati e tre milioni e mezzo di consumatori registrati, si possono acquistare e ritirare box a sorpresa direttamente dai rivenditori. “Troppo buono per essere buttato”, questa la sua traduzione letterale, è l’applicazione più diffusa al mondo (15 paesi europei e gli Stati Uniti), con 38 milioni di utenti, più di 80mila negozi affiliati e 60 milioni di Magic Box vendute. Facilissimo il suo utilizzo: a fine giornata, invece di gettare cibo invenduto in scadenza o che comunque non può conservare, l’esercente - bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel - lo mette in venduta inserendolo in una magic box che verrà prenotata attraverso l’app. Il cliente non saprà cosa troverà dentro sino a quando l’andrà a ritirare. L’unica sua scelta sarà rispetto al genere di cibo da portare a casa in base anche alla conoscenza che ha dell’esercizio commerciale. Saranno comunque sempre prodotti e piatti freschi, solamente rimasti invenduti a fine giornata e che, quindi, non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Un modo per lottare contro gli sprechi e tutelare allo stesso tempo l’ambiente dal momento che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2 kg di Co2.

THINKABOUT è la prima piattaforma che si preoccupa anche dei lavoratori delle aziende che ne fanno parte. I produttori convenzionati ogni giorno comunicano i prodotti alimentari ancora buoni, ma destinati alla spazzatura (magari semplicemente perché ammaccati o prossimi alla scadenza) che diventano disponibili per i lavoratori dell’azienda. Si chiama” NO.W! “NO Waste” il progetto nati in seno all’app che, attraverso la formula win-win, determina vantaggi per i produttori, per le aziende e per i loro lavoratori risolvendo il problema dello spreco alimentare. circolo virtuoso che riduce questo spreco alimentare creando sinergie tra aziende attente all’ambiente, i loro lavoratori e produttori di cibo.

A guadagnarci sono anche i lavoratori: per loro una piattaforma green dove acquistare facendosi mandare a casa prodotti alimentari scontati tra il 30 e il 50 per cento.