L’impresa sociale del disegno

Atelier dell’Errore è una cooperativa sociale come non si è mai vista. Ha 10 soci lavoratori, tutti provenienti dai laboratori delle neuropsichiatria infantile di Reggio con un paio di “infiltrati” bergamaschi. Avendo superato tutti, chi prima chi dopo, la soglia dei 18 anni si erano trovati senza il luogo dove sviluppare le loro straordinarie competenze: quelle del disegno. Così nel 2018 il loro professore, Luca Santiago Mora, ha rotto gli indugi e li ha raccolti tutti in una nuova casa, una cooperativa sociale: «Si avvertiva che cresceva in loro l’attitudine a non poter più non disegnare», racconta Santiago Mora.

Ci voleva una forma sociale ad hoc, infatti grazie alla collaborazione fattiva di Confcooperative è stata creata una tipologia che prima non esisteva: quello dello “studio d’arte”. Luca Santiago dice, giocando sugli ossimori, che quel giorno è iniziata L’età celeste dell’AdE (acronimo dell’Atelier). «Siamo cooperativa sociale dedicata alle arti visive e performative, un’impresa sociale che ha oggettivamente caratteristiche uniche in Italia e credo anche in Europa. I ragazzi sono tutti professionisti, con uno stipendio come disegnatori e impegno lavorativo part time: sono in Atelier tutti i pomeriggi della settimana». Il mandato dell’impresa sociale era chiaro e ambizioso: entrare ufficialmente nel mondo dell’arte contemporanea e rendersi autonomi e autosufficienti senza appoggiarsi a bandi o a finanziamenti pubblici. Obiettivo che si può dire rispettato, visto che, per fare un esempio, in questo momento l’Ade espone nella prestigiosa sede della Galleria d’Arte Moderna di Torino in dialogo con un’artista di grande sensibilità come Chiara Camoni.