Nasce la “Carta civica della salute globale”

Cittadinanzattiva presenta la Carta civica della salute globale. Lo farà sabato 19 novembre, alle 11.30, a Bastia Umbra nell’ambito della Fiera del consumo consapevole “Fa’ la cosa giusta” (sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale Youtube di Cittadinanzattiva). L’iniziativa punta a promuovere la consapevolezza di cittadini e istituzioni e a individuare azioni concrete per tutelare la salute globale come stato di benessere biologico, psicologico e sociale e come diritto umano fondamentale.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima che oltre il 25% delle malattie negli adulti ed oltre il 33% nei bambini sotto i 5 anni siano dovute a cause ambientali evitabili e che siano circa 13 milioni le morti attribuibili annualmente ad esposizioni ambientali, di cui oltre 7 milioni legate al solo inquinamento atmosferico.

«Il legame tra salute e ambiente è forse uno degli aspetti più noti dell’approccio alla salute globale», sottolinea Francesca Moccia, vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva. «Accanto a questo è cresciuta la consapevolezza di come lo stato di salute psicofisica degli individui sia strettamente connesso al godimento dei diritti civili e sociali e ai livelli socio-economici e di istruzione delle persone, e di quanto le disuguaglianze pesino nel raggiungimento degli obiettivi di salute delle popolazioni. Le politiche governative devono tener sempre più in considerazione l’interconnessione di queste variabili: dall’attenzione per il benessere mentale delle giovani generazioni alla prevenzione sanitaria e alla promozione della salute anche degli invisibili, dalla qualità di vita nelle città alla salute di chi è costretto in carcere e degli stranieri irregolari, la Carta vuole essere uno strumento per progettare ed implementare nuove misure finalizzate alla salute di tutti».

«Occuparsi di salute globale – dichiara Walter Ricciardi, presidente della World Federation of Public Health Association (Wfpha) e componente del Comitato scientifico della Carta civica della salute globale – significa prevenire e ridurre le disuguaglianze e favorire uno sviluppo armonico e sostenibile; infatti, curare chi è più lontano significa prevenire le malattie di chi ci sta accanto, considerando che viviamo in un mondo in cui la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente sono sempre più interconnesse. È fondamentale che la salute come diritto umano torni al centro dei dibattiti e degli obiettivi globali, processo che non è raggiungibile senza un adeguato focus sulla giustizia sociale, l’uguaglianza e l’equità».