Regali solidali, arriva il panettone sospeso

Anche per questo Natale, i tradizionali doni delle feste possono diventare un regalo prezioso per chi soffre. «Dentro i regali solidali Ant», ricorda una nota della storica realtà per le cure domiciliari dei pazienti oncologici, «c'è molto di più: c'è l'assistenza a casa dei malati di tumore, ci sono medici, infermieri, psicologi e specialisti che ogni giorno si prendono cura di loro. Scegliere i regali solidali Ant, dunque, diventa un’occasione piacevole e golosa per contribuire al bene comune, donando a migliaia di persone malate di tumore la possibilità di trascorrere le feste a casa, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione».

Pandori, panettoni, le classiche Stelle di Natale, le strenne e i Panieri delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti eno-gastronomici regionali) sono solo alcune delle tante possibilità per sostenere Ant e, allo stesso tempo, fare una sorpresa alle persone che amiamo.

Il panettone firmato dallo chef Barbieri

Quest’anno inoltre torna lo speciale appuntamento con il Panettone tradizionale firmato dal pluristellato Chef Bruno Barbieri, preparato secondo la sua personale ricetta. Barbieri rinnova il suo supporto alla nostra missione per celebrare 10 anni al nostro fianco, per un Natale a 7 stelle nel segno della solidarietà. Parte del ricavato dei panettoni firmati dallo Chef sarà devoluto ad Ant e ai suoi assistiti. Il Panettone dello Chef potrà essere ordinato al sito dello stesso Barbieri, oppure via e-mail al contatto panettone.stellato@ant.it

... ora anche sospeso

Sarà infine possibile donare anche un Panettone sospeso: riprendendo la tradizione partenopea del “caffè sospeso”, infatti, Ant sceglie di fare rete con i donatori e le tante realtà sociali dei territori in cui opera. Associazioni dedicate all’infanzia, carceri, ospedali, Rsa potranno ricevere dei doni speciali perché doppiamente solidali. In tante zone dove Ant è presente, sarà dunque possibile scegliere uno o più Panettoni sospesi che gli incaricati della Fondazione consegneranno direttamente a utenti di altre realtà del territorio, anche su indicazione del donatore stesso. Ogni Panettone donato raddoppierà la dolcezza: sosterrà l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore e, al contempo, regalerà un sorriso a persone svantaggiate.

Dove trovare i regali

I doni Ant si trovano online nell’apposita sezione Natale Solidale e verranno consegnati gratuitamente a casa. I nostri Regali Solidali saranno inoltre disponibili nelle piazze e nei Charity Point Ant, oppure tramite ordine telefonico (051- 7190123). Per chi ha parenti o amici lontani e in altre regioni dove siamo presenti è possibile contattare le nostre sedi di zona per far arrivare anche a loro, sempre con consegna gratuita, un pensiero affettuoso. Da quest'anno, poi, arriva un'importante novità: i Regali Solidali Ant sono disponibili anche su Amazon, a questa pagina.

La foto in apertura è di Food Photographer | Jennifer Pallian da Unsplash, sotto, un'immagine della campagna.