Violenza di genere, il cartone del latte Coop ce la ricorderà

“La campagna messa in atto da Coop e Differenza Donna permetterà di orientare le richieste di aiuto di molte donne, contribuendo a farle sentire meno sole”, sostiene Maria Spiotta, responsabile per Differenza Donna Aps del Numero 1522. Dalla pandemia a oggi, il numero antiviolenza e stalking è diventato ancor di più uno strumento essenziale nel contrasto alle violenze di genere. Sono state 1600 le donne vittime di violenza accolte dal’associazione da gennaio a settembre 2022, inoltre sono state registrate 12.270 chiamate nel primo trimestre dell’anno.

Tra queste, sono quasi 3mila le persone che hanno richiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza. “Abbiamo raccolto più di 36mila contatti via 1522 durante la pandemia, registrando un incremento di richieste di aiuto del 71% in particolare via chat”, interviene Spiotta, suggerendo come la comunicazione indiretta faccia sentire più al sicuro le vittime. “La prima domanda che ci viene posta durante il primo contatto è se ci saranno ripercussioni per chi si espone”, prosegue.

La presenza di un prodotto comune come il latte, normalmente sulle tavole delle famiglie, in uno scenario extra-ordinario come quello della violenza può, allora, aiutare le donne a uscire fuori dalla cornice dell’abuso, a trovare spazio e voce. “Iniziative come queste raccontano che c’è un’alternativa sostenibile e percorribile per loro: sosteniamo una campagna che non vittimizza le donne, ma permette loro di trovare facilmente un punto di riferimento e rivolgersi ai centri antiviolenza”, spiega Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna Aps.