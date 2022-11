La rivoluzione della speranza per una pace vera

Oltre 400 iscritti all’annuale convegno del Movimento per la Vita italiano sono da ieri a Isola delle Femmine (Palermo). Sono volontari del Mpvi, dei Centri di Aiuto alla vita italiani, ma anche di diverse associazioni internazionali presenti per il contemporaneo forum europeo “One of Us”. Ad aprire la serata inuagurale dopo un pomeriggio di workshop, la presidente nazionale Marina Casini che ha posto l’accento sulla gioia per testimoniare il valore della vita. «La vita unisce e il titolo della nostra riunione di quest’anno “Costruttori di speranza. Per un futuro di pace, difendiamo la vita” è davvero meraviglioso», ha osservato aggiungendo «La pace vera non è una tregua, ma l’amore per ogni vita, è qualcosa di attivo… vogliamo fare la rivoluzione della speranza».

La presidente ha poi letto i messaggi arrivati dal papa e dal presidente della Cei: «Saluti che ci responsabilizzano», ha chiosato. “Auspico che i lavori congressuali suscitino un rinnovato impegno per la diffusione della cultura della vita e l'accoglienza di tale incommensurabile dono divino in tutta la sua affascinante ricchezza”, si legge nel messaggio invita direttamente da papa Francesco alla presidente Casini.

Il cardinale Matteo Zuppi nel suo messaggio ha scritto: «Il tema della pace è al centro di questo vostro convegno insieme a quello della speranza (da costruire) e della vita (da tutelare). Pace, speranza e vita sono come tre inseparabili sorelle. Solo se stanno insieme inscindibilmente è possibile il dischiudersi di un futuro di fratellanza tra tutti i popoli della terra. Il fondamento, la radice, della pace non è infatti l’assenza di guerra, ma il rispetto della vita di ogni essere umano e di qui la speranza in un avvenire di fratellanza». Il presidente della Cei ha poi aggiunto: «L’immagine che porto nel cuore è di quella donna che stava per partorire trasportata in barella in uno scenario infernale fuori dall’ospedale di Maryupol che era stato appena bombardato dalle truppe russe. Morirono sia lei che il bambino. Ecco la guerra. Questi mesi sono davvero di “crisi”. Ci troviamo dentro un’Apocalisse. Come sappiamo in questa siamo chiamati ad alzare lo sguardo. Il cristiano è un uomo di speranza e nella tempesta è chiamato a mostrare la forza della sua fede».

Altri saluti in diretta sono quelli di don Riccardo Mensuali, che ha portato i saluti di Mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita, di Jor-el Godsay, presidente di Heartbeat International e di Jaime Ortega, di One of Us, riuniti nel 6° Forum Europeo.