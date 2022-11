L’infanzia ha il suono dei pennarelli picchiettati sul tamburo

«Il tempo dell’infanzia dovrebbe avere il sapore di un’altalena, il suono dei pennarelli picchiettati su un tamburo, il colore dei calzini». A parlare è Elisabetta Garilli, pianista e compositrice, esperta di didattica musicale. Con il suo progetto, “Disegnare Musica” in vent'anni ha incontrato più di 10mila bambini della materna e delle elementari, portando l’insegnamento della musica nelle loro scuole, in orario scolastico. «Desidero far parte di un progetto più grande, per la delineazione di una società educante che si interroga e non si stanca di mettersi in discussione per migliorare la propria risposta a un imperante impoverimento culturale». Per questo, racconta nel libro “La classe è un’Orchestra” (Erickson), «il mio impegno quotidiano è quello di provare a far sì che la Musica venga vissuta come un Diritto».

«Quando si suona tutti insieme con una scatola tamburo - racconta - tutto diviene unico, si suona davvero, perché il ritmo trasporta tutti in quello spazio potenzialmente infinito e non esistono barriere: tutti siamo insieme esprimendoci in un io che diventa un noi. Esiste ancora la bellezza di trasformare una scatola in un tamburo, esiste ancora la bellezza di suonare con matite e pennarelli e di poter creare una vera orchestra, fatta di umori, voci, timbri, ritmi, melodie espresse e inespresse, fatta di strumenti con caratteristiche diverse, che vanno a completarsi l’uno con l’altro. Suonare insieme è fondamentale, rinnovare la scuola con il fare Musica d’Insieme aiuterebbe a intenderla realmente come vera comunità».

Le piace, in classe o in sezione, domandare ai bambini di che colore sono le calze che indossano: «improvvisamente per rispondere tutti guardano i loro piedi, e osserviamo insieme queste calzette con una tale meraviglia che i pallini, i colori, le strisce diventano Musica».