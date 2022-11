Nasce il Patto di Comunità Legami educativi - Milano Sud, che verrà firmato e presentato sabato 19 novembre alle ore 17 presso la scuola Gemelli di Milano (in via Pescarenico a Milano). Il Patto di Comunità è costruito da CIAI insieme a diversi soggetti del territorio e ha le sue radici all'intervento sulla Comunità educante che si è consolidata in questi anni.

A firmarlo, per CIAI, sarà il presidente Paolo Limonta: «Come maestro elementare sono particolarmente vicino al mondo della scuola e credo fermamente che sia indispensabile creare una comunità educante perché l’educazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, è una questione che deve riguardare tutti e tutte e non restare chiusa fra le mura di un edificio scolastico». In questa zona di Milano, CIAI è presente attivamente con il progetto PRISMI che promuove un modello di scuola equa, di qualità e inclusiva. Una scuola che metta al centro i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, tutelati e guidati da figure educative formali e informali, supportati dalle famiglie e aiutati in caso di fragilità.

Il Patto di Comunità costituisce il punto di partenza di una collaborazione strutturata tra i soggetti del territorio che hanno aderito alla proposta di formalizzazione e messa in trasparenza della Comunità Educante Legami educativi - Milano Sud.