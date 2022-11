Ascolto, senza giudizio: l'arte si avvicina agli adolescenti

Un viaggio tra i bambini e i ragazzi d’Italia, nei “cantieri educativi” promossi dall’impresa sociale Con i Bambini e sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È questa l’esperienza che il fotografo Riccardo Venturi e la videomaker Arianna Massimi raccontano nella mostra “Stati d’Infanzia – viaggio in un Paese che cresce”, curata da Ilaria Prili, presidente dell’associazione Akronos, e ospitata dal 28 ottobre al 26 febbraio al Museo di Roma in Trastevere. Un tema fondamentale, quello dell’esposizione, su cui si gioca il futuro della Penisola. “In Italia su oltre 9milioni di minori, un terzo vive in una condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento”, dice Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini. “È una questione cruciale, che riguarda i diritti dei bambini e la stessa possibilità di uno sviluppo sostenibile”. Abbiamo sentito Riccardo Venturi, che ci ha spiegato genesi, obiettivi e ricadute del suo lavoro.

Innanzitutto, da dove nasce questo percorso?

Io mi occupo da anni di tematiche sociali – sia in Italia che all’estero –, legate all’adolescenza e all’infanzia; ho già affrontato in passato questioni connesse alla povertà educativa e alle comunità educanti. Volevamo che questi argomenti ritornassero a essere centrali nel dibattito pubblico. In un periodo segnato prima dalla pandemia e poi dalla guerra – per la quale si parla di armi nucleari come se fossero noccioline –, con i cambiamenti climatici sullo sfondo, il futuro dei giovani non è mai stato così incerto e ansiogeno. Abbiamo deciso di raccontare questo, ma, allo stesso tempo, di dare conto della speranza e delle aspettative dei ragazzi: così abbiamo intrapreso un viaggio da Nord a Sud, nelle tantissime comunità educanti promosse da Con i Bambini, cercando di fare un bilanciamento tra le problematicità e la positività delle nuove generazioni.

Cosa sono queste comunità?

L’impresa sociale Con i Bambini sostiene centinaia e centinaia di progetti in tutta Italia, in cui c’è una comunità che educa, che non si limita solo alla scuola e alla famiglia: è tutta la società che si mobilita per accompagnare la crescita dei ragazzi, non solo di quelli che vivono una situazione di disagio, ma anche di quelli più fortunati, che non è detto che non abbiano dei problemi.

Ci fa degli esempi?

Un’esperienza che mi è sembrata particolarmente bella è “A scuola per mare”, un percorso con ragazzi che hanno estrazioni sociali e background differenti, spesso complessi, che partono per una navigazione di tre mesi. Si tratta per loro di un periodo estremamente formativo ed educativo: devono stare 100 giorni con educatori e altri giovani che non conoscono. Poi, di fatto, la barca la conducono loro, devono gestirla e quindi partecipare; hanno la necessità di imparare a confrontarsi e collaborare, senza che venga imposto. Noi li abbiamo raggiunti per due giorni mentre erano all’altezza dell’Asinara, che è un luogo significativo: là Falcone e Borsellino prepararono l’istruttoria per il Maxiprocesso. Al percorso, quindi, si è aggiunta anche una parte di educazione alla legalità.