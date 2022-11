Cosa dicono i dati sugli aborti in Italia

I numeri non mentono, ma bisogna saperli leggere e interpretare. Da dieci anni il numero degli aborti in Italia è in diminuazione e a dirlo sono i dati della relazione sulla 194. Approfondendoli come ha fatto Tony Persico, economista esperto in statistica e volontario del Movimento per la Vita italiano, nel corso di un workshop al 42esimo convegno nazionale che si è tenuto a Isola della Femmine (Pa) nell’ultimo weekend, si possono scoprire non solo i trend, ma anche il profilo delle donne che ricorrono all’Ivg. «L’andamento degli ultimi dieci anni è costante, al netto del cambiamento in corso sul metodo che vede una diminuzione dell’aborto chirurgico rispetto a quello farmacologico con la Ru486 in crescita (i dati nella slide in basso) Ma a colpire è che in Italia i picchi anagrafici mostrano due tipologie distinte di donne che ricorrono all’aborto».