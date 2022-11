Da Kiev a Varese: «Sono sempre un medico»

Oksana Tsyganchuk, medico epidemiologo, fino allo scorso febbraio a Kiev aveva una bella carriera e una bella famiglia. La guerra all’improvviso ha cambiato tutto: la dottoressa si rifugia in Italia, dove la madre già viveva e cerca piano piano di ricostruirsi una vita, pezzo dopo pezzo. Un’impresa per nulla facile, soprattutto in un paese in cui la lingua e la burocrazia diventano ostacoli insormontabili. Lei dedica tutto il suo tempo allo studio dell’italiano e si attiva per cercare un lavoro e poter ricominciare: «Senza i miei genitori non ce l’avrei mai fatta, ho dovuto stravolgere la mia vita e non era nei piani. Ho dovuto lasciare la mia città in cui vivevo bene, lavoravo da diciassette anni come epidemiologa, avevo una bella carriera e una bella famiglia. Mi è servito del tempo per capire cosa fosse successo davvero e cosa fare per poter andare avanti a vivere», dice la dottoressa. Fortunatamente, la sua strada si incrocia con quella di Fondazione Molina, un riferimento nel territorio di Varese per i servizi assistenziali e sociosanitari alla persona. La Fondazione fin dai primi giorni della guerra si è attivata per aiutare i profughi ucraini: raccoglie beni di prima necessità attraverso il progetto “Scatola Vita” e – pensando subito al lavoro – crea un portale digitale, in lingua ucraina, consultabile a livello internazionale, in cui è possibile pubblicare il proprio curricula. Una vera e propria banca dati, dalla quale anche le varie associazioni, informate dell’esistenza di questo sito, possono attingere per dare la possibilità ai profughi di lavorare.

Il 24 ottobre, Oksana viene assunta presso la RSA di Fondazione Molina e un barlume di speranza si riaccende nella sua vita. Nella drammaticità della situazione, la dottoressa trova il coraggio di ricominciare, per lei e per la sua famiglia, perché quando parte non abbandona solo la sicurezza di una quotidianità tranquilla ma anche una giovane figlia, Valeria, studentessa universitaria in Repubblica Ceca e un marito, che lavora tuttora a Kiev. «Prima di tutto, ho dovuto legalizzare la mia situazione e mi sono mossa per avere tutti i documenti necessari. Ho scoperto cosa significa “burocrazia” in Italia, ci sono voluti circa quattro mesi per avere tutte le carte in regola e nel frattempo ho dovuto affrontare un’altra enorme difficoltà: imparare la lingua», racconta la dottoressa, in italiano. «Ho capito subito che senza conoscere l’italiano non avrei potuto fare niente, così ho trovato una brava insegnante. Studio tutti i giorni, perché è un passo fondamentale per potermi integrare al meglio e per parlare liberamente con i miei colleghi, che mi stanno aiutando moltissimo».