Disabilità & Discriminazioni, istruzioni per l'uso

Nell’ambito delle celebrazioni previste per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2022 (International Day of Persons with Disabilities - IDPD), che si celebra ogni anno il 3 dicembre in tutto il mondo, Anffas Nazionale organizza il Convegno dal titolo: “Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione - Istruzioni per l’uso”. L’evento si terrà martedì 29 novembre dalle ore 14:30 alle 18:00 in modalità mista: in presenza a Roma, c/o Hotel Eurostars Roma Aeterna (via Casilina, 125 / Piazza del Pigneto, 9) e in diretta streaming su piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook di Anffas Nazionale.

Anffas Nazionale ha deciso di mantenere accesi i riflettori sul tema della non discriminazione che Anffas sta approfondendo anche attraverso un apposito progetto dal titolo: “AAA - Antenne Antidiscriminazione attive”. Infatti, nonostante la normativa, anche a livello internazionale, sia chiara ed esplicita, permangono forti criticità nel rendere concretamente attuate tali norme, garantendo alle persone con disabilità di non essere più vittime di discriminazione né in forma diretta né indiretta.

Come le persone con disabilità intellettive possono essere aiutate a percepire e contrastare la discriminazione? Come supportare le persone con disabilità nel reagire alle stesse? Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel convegno. Ci saranno anche alcune testimonianze dirette degli autorappresentanti Anffas e di genitori. Marco Faini e Silvia Sanfilippo presenteranno i primi risultati della Consultazione pubblica sulla discriminazione basata sulla disabilità realizzata all’interno del progetto “AAA - Antenne Antidiscriminazione attive”. Per iscrizioni clicca qui.