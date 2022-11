Donne con disabilità, un webinar per contrastare la violenza

La violenza contro le donne spesso viene raccontata come un fatto che si cristallizza nella vita di chi la subisce. Rimane incastrata e occupa uno spazio senza misura, che impedisce di vedere il “prima” e soprattutto il “dopo”.

L’obiettivo del webinar UILDM “Attraverso la violenza. Possibili percorsi per non rimanere fermi nel trauma. Dati e pratiche per contrastare la violenza sulle donne con disabilità” è affrontare questo punto molto delicato della narrazione della violenza, offrendo dati e pratiche utili per fare in modo che il racconto di quanto viene subito non si trasformi in un’ulteriore barriera da abbattere. Per dare speranza di un futuro che è davvero possibile costruire, sia per le donne coinvolte ma anche per chi vive vicino a loro.



Le donne con disabilità lottano infatti in quanto donne e in quanto disabili, uno squilibrio di potere che questo webinar vuole mettere in luce. Se la violenza sulle donne va contrastata ed eliminata, questo webinar serve per portare il tema oltre il “mondo” della disabilità e diventare parte della lotta di tutte le donne.

Parteciperanno:

Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM

Francesca Arcadu, referente Gruppo Donne UILDM

Giulia Franchini, Gruppo Psicologi UILDM

Silvia Cutrera, vice presidente Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Laura Stoppa, psicologa e psicoterapeuta Servizio Antiviolenza Disabili Il Fior di Loto, Associazione Verba

Rosalba Taddeini, responsabile Osservatorio Nazionale sulla Violenza contro le Donne con disabilità, Differenza Donna



Modera Anna Mannara, consigliera nazionale UILDM.

Ecco il link per iscriversi e partecipare: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HBOb-h-eSZy0VaiCpjkYwA

Dopo l’iscrizione, verrà inviata un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

Il webinar è rivolto a persone con disabilità, famiglie, caregiver, operatori sociali e sanitari. È inserito nel percorso "E.RE. IN – FORMAZIONE, per comunità consapevoli e inclusive", previsto dal progetto E.RE. - Esistenze Resilienti, promosso da UILDM.

E.RE., avviato il 1° febbraio 2022, durerà 18 mesi, si svolgerà in 20 regioni italiane ed è finanziato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’associazione è entrata nella rosa dei progetti finanziati dal Ministero partecipando alla terza edizione del “bando unico” previsto dalla riforma del Terzo settore (Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e S.M.I. – anno 2020). Il progetto si avvale della collaborazione di Cittadinanzattiva e del network dei Centri Clinici NeMO.