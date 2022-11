A Milano il mercato ora diventa Dementia Friendly

Iniziare a rendere la città di Milano “Amica delle persone con demenza”. Va in questa direzione una nuova iniziativa dell’associazione Alzheimer Milano che si inserisce nelle attività legate al progetto Dementia Friendly Italia avviato dalla Federazione Alzheimer Italia. Il progetto è nato per invitare sempre più persone ad approfondire la conoscenza della malattia e i comportamenti corretti da adottare nei confronti delle persone con demenza e dei loro familiari, impegnandosi così a costruire una società più inclusiva.

Ed è con l’obiettivo di fornire consigli e strategie utili per trasformare il Mercato Comunale Isola di Milano in un luogo dove le persone con demenza possano sentirsi a proprio agio nel compiere semplici attività quotidiane, come fare la spesa, conversare con esercenti e conoscenti o fare una passeggiata che prende il via un corso di formazione gratuito dedicato ai commercianti organizzato dall’associazione Alzheimer Milano (membro della federazione Alzheimer Italia) in collaborazione con il Mercato Comunale Isola di piazzale Lagosta e con il Municipio 9 di Milano.

Il corso, primo nel suo genere avviato nel capoluogo lombardo, si tiene negli spazi del mercato mercoledì 23 e martedì 29 novembre dalle ore 15 alle 16. Il primo appuntamento, tenuto dalla dottoressa Silvia Vitali, medico geriatra della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, è dedicato a raccontare la demenza dal punto di vista clinico, trattandone le principali caratteristiche neurologiche, i fattori di rischio e di prevenzione e gli ambiti di cura farmacologica.

Il secondo, a cura della dottoressa Alessia Rossetti, psicologa di associazione Alzheimer Milano, si concentra invece su come rapportarsi alla persona con demenza, affrontando le migliori modalità da adottare per interagire e comunicare con chi è interessato da questa condizione neurologica. Al termine della formazione i commercianti riceveranno l’attestato di “Amico delle Persone con Demenza”.

«Fare la spesa al mercato può sembrare un’attività semplice ma per una persona con demenza può essere fonte di forte stress: le luci, il vociare e i rumori prodotti da esercenti e clienti, la difficoltà di orientarsi tra i diversi negozi. Abbiamo deciso di organizzare questo corso di formazione perché i commercianti entrano ogni giorno in contatto con queste persone: è importante che siano informati per riconoscere le situazioni in cui essere di aiuto e avere gli strumenti per fare in modo che l'esperienza della spesa sia un momento sereno per le persone con demenza ma anche per familiari e caregiver che spesso si trovano a disagio nel dover gestire le difficoltà del proprio caro in un contesto pubblico. Ci auguriamo che questa sia la prima di tante iniziative per rendere la città di Milano sempre più ‘“Amica delle Persone con Demenza”», afferma Gabriella Salvini Porro, presidente di Associazione Alzheimer Milano.

«Siamo molto contenti di avviare questo corso di formazione nel nostro Mercato, un punto di riferimento per le persone del quartiere: siamo convinti che sia fondamentale dare ai nostri commercianti gli strumenti per poter interagire correttamente con le persone con demenza e i loro familiari con l’obiettivo di rendere i negozi luoghi sicuri e accoglienti per tutti», commenta Carmine Laganà, direttore generale del Mercato Comunale Isola. Gli fa eco Claudia Mazzei, presidente della Commissione Welfare di prossimità del Municipio 9 di Milano che sottolinea: «I negozi di vicinato rappresentano per noi un presidio di welfare di prossimità in ciascun quartiere. Con questo progetto pilota al mercato comunale di Lagosta vogliamo aiutarli a rispondere ai bisogni dei cittadini più fragili e renderli quindi più accessibili per tutti e per ciascuno».

