Baker Hughes Foundation supporta Dynamo Camp

La Baker Hughes Foundation - fondazione dell’azienda americana Baker Hughes e che in Italia opera principalmente attraverso Nuovo Pignone - ha annunciato un contributo di 425.000 dollari a favore di Dynamo Camp, organizzazione non profit che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti affetti da malattie gravi o croniche. Il Camp, attivo dal 2007, ha supportato oltre 84.000 bambini e le loro famiglie, aiutandoli a sviluppare fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità e potenzialità.

Dynamo Camp è membro del SeriousFun Children's Network (SFCN), un'associazione internazionale che comprende 30 camp in tutto il mondo, con oltre 1,5 milioni di bambini e genitori beneficiari provenienti da 50 nazioni.

Il contributo della Baker Hughes Foundation servirà, nello specifico, a migliorare l'efficienza energetica di un edificio storico e iconico, negli anni poco utilizzato, risalente ai primi anni del 1900, situato all’interno del Camp, a San Marcello Pistoiese (Pistoia). L’intervento incrementerà la capacità ricettiva di Dynamo Camp con 18 nuovi posti letto per Staff e volontari e spazio ad hoc per le attività di bambini e ragazzi.

Baker Hughes in Italia è un sostenitore di lunga data di Dynamo Camp attraverso la sua entità legale Nuovo Pignone ed è un corporate partner dal 2016. Entrambe le organizzazioni sono caratterizzate da un forte radicamento in Italia e in Toscana. Numerose le iniziative supportate, l’ultima delle quali la 2 Milioni di KM, una gara virtuale di solidarietà di Dynamo Camp a cui hanno partecipato circa 140 dipendenti di Baker Hughes e che ha permesso di donare all’organizzazione oltre 32.000 euro a sostegno dei progetti di Terapia Ricreativa.

La donazione di 425.000 dollari è in linea con la missione di Baker Hughes Foundation di promuovere la salute, la sicurezza e il benessere e sostiene anche l'impegno di Baker Hughes nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), in particolare l'SDG 3, che consiste nel garantire vite sane e promuovere il benessere per tutti, a tutte le età.

“Baker Hughes crede nel restituire valore alle comunità in cui vive e lavora. Il nostro team in Italia fa volontariato con Dynamo Camp dal 2008 e siamo orgogliosi di estendere il nostro sostegno a questo progetto”, ha dichiarato Brian Worrell, presidente del consiglio di amministrazione della Baker Hughes Foundation. “Creare opportunità di divertimento e di socializzazione per i bambini la cui vita quotidiana è influenzata dalla malattia è un impegno concreto che Baker Hughes Foundation è onorata di sostenere”.

“Baker Hughes è un partner consolidato di Dynamo Camp, come dimostra il valore strategico di questo ulteriore sostegno”, ha dichiarato Serena Porcari, CEO di Dynamo Camp. “Grazie agli interventi di efficienza energetica, questo edificio storico potrà essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità lungo tutto l’arco dell’anno, con beneficio diretto per i nostri ospiti e per staff e volontari. Questo miglioramento consentirà inoltre una riduzione dei consumi e un risparmio delle spese. Grazie a Baker Hughes Foundation per l’azione concreta a sostegno della nostra missione”.