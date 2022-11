Cosa ha funzionato, e cosa no alla Cop27

A Sharm el-Sheikh, in Egitto, le delegazioni da ogni parte del mondo hanno ormai tutte lasciato la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop27), terminata ufficialmente domenica 20 novembre con due giorni di ritardo rispetto al previsto, a causa del protrarsi delle trattative per approvare il documento finale dell’incontro.

A) I successi della Cop27

1) Le compensazioni

La COP27 era iniziata un paio di settimane fa con un invito del segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, rivolto sia ai paesi sviluppati sia a quelli in via di sviluppo per evitare ulteriori divisioni e collaborare a un piano comune per contrastare il riscaldamento globale e mitigare i suoi effetti, ormai inevitabili e in parte già in corso. Nonostante le dichiarazioni di buoni intenti, fino da subito erano emersi contrasti sulla istituzione di un fondo finanziato dai paesi ricchi per aiutare i paesi poveri, che spesso devono confrontarsi con eventi meteorologi estremi legati al cambiamento climatico, pur non essendo i principali responsabili delle emissioni di gas serra che rendono sempre più caldo il pianeta.

Stati Uniti e Unione Europea erano inizialmente contrari al nuovo fondo, ritenendo che ci fosse già un numero sufficiente di strumenti di finanziamento tramite organizzazioni e istituzioni internazionali e nazionali. L’Unione Europea aveva cambiato il proprio approccio negli ultimi giorni a patto che contribuisse anche la Cina, ancora inquadrata come un paese in via di sviluppo, nonostante sia uno dei più grandi produttori di gas serra al mondo.

Il cambiamento di approccio dell’Unione Europea ha contribuito a sbloccare la situazione. Il denaro accumulato nel fondo potrà essere utilizzato per finanziare attività di gestione delle emergenze e messa in sicurezza dei territori nei paesi più poveri interessati da alluvioni, oppure da periodi di prolungata siccità.

2) La fiducia

Se l’accordo raggiunto è vago su numerosi dettagli, a cominciare da quali dovranno essere i criteri che porteranno all’erogazione dei fondi e non è chiaro come saranno raccolti i fondi e se ce ne saranno a sufficienza, considerato che in questi anni praticamente nessun paese sviluppato aveva mantenuto i propri impegni nel finanziamento di altre iniziative comuni, mirate più in generale a sostenere attività per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, questo fondo serve per ristabilire un certo livello di fiducia tra i paesi in via di sviluppo e quelli più ricchi, dopo quasi tre anni di pandemia nei quali si erano accentuate le differenze e le disparità di trattamento, per esempio sulla gestione e la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus.

3) I piccoli passi, non le rivoluzioni

Difficilmente la Cop27 passerà alla storia. È quindi stata un fallimento? No e sì. Ma più correttamente sarebbe da dire: non necessariamente. I temi su cui gli sherpa climatici dei governi - viceministri e sottosegretari in primis - hanno faticato: la costituzione di un fondo per compensare i paesi maggiormente colpiti dal cambiamento climatico e la condanna definitiva dei combustibili fossili.

Ma è bene ricordare che al “grande” traguardo della Cop21 di Parigi del 2015 - che tutti ricordiamo per l’impegno di ogni paese a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e a cui giustamente anche Papa Francesco fa riferimento nella sua enciclica Laudato Si, contribuirono i piccoli passi e i traguardi ottenuti nella dimenticata Cop del 2009 a Copenaghen.