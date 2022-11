Donne, Pace, Sicurezza e Infowar. I conflitti ricuciti dalle donne

Il Forum, infatti, mette insieme donne che lavorano per la pace provenienti da luoghi dilaniati dai conflitti come l’Afghanistan, l’Ucraina o il Sahel e questo proprio perché vuole rivendicare «Il ruolo attivo e centrale delle donne nei processi di pace e ribadire che l’agenda legata alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza e quelle seguenti su Donne, Pace e Sicurezza, le riconoscono non solo come vittime ma anche come costruttrici di pace dei processi politici», conclude Lanzoni (foto sopra).

In Ucraina come in Afghanistan o nel Sahel sulle donne ricade il costo economico e sociale delle guerre. Sui loro corpi, emozioni, intelligenza. Le guerre le rendono povere e invisibili, perché rendono invisibile qualsiasi altro attore a parte i governi, gli eserciti e gli uomini. Per questo il Forum delle giornaliste del Mediterraneo ritiene indispensabile far parlare le donne di tutto il mondo, perché il loro contributo è fondamentale per la difesa dei diritti umani e per scardinare quelle disuguaglianze di genere che la guerra vuole rafforzare.

«Assistiamo ad una informazione di guerra spesso “pornografica”», sostiene in apertura Marilù Mastrogiovanni (foto sotto), direttrice del FMWJ, che rincara: «Il soffermarsi compiaciuto sui dettagli, il non rispetto della privacy delle vittime, la negazione delle voci di chi si oppone alla guerra, di chi dissente, e di chi ricostruisce. Per questo anche quest’anno il Forum si impegna a dare voce alle giornaliste che ogni giorno, raccontando e approfondendo i fatti, anche mettendo a rischio la propria vita, diventano human rights defenders, difensore dei diritti umani, in un momento in cui la libertà di stampa e d’espressione, anche nel nostro Paese, è nel mirino».

Bussola del Forum è la dichiarazione dei diritti delle donne scaturita dalla conferenza mondiale delle donne a Pechino e dalla Risoluzione 1325 dell’ONU, accompagnata dal profondo convincimento che la libertà di stampa e di espressione, insieme alla conoscenza, siano diritti umani inviolabili.