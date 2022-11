Mamadou porta in scena il “Racconto personale” del suo viaggio

Mamadou porta in scena il suo “Racconto Personale”. Lo porta sul palco, quando si rivolge al pubblico presente in teatro, agli studenti delle scuole, ai giovani, a quanti hanno voglia di ascoltare la sua storia. Una storia simile a quella di tanti migranti che si mettono in viaggio con il sogno di costruire in Italia, in Europa, un futuro migliore, o per sfuggire a povertà, diritti negati, violenze. Mamadou lo spiega bene. Lo racconta in piedi su quel palco, facendo diventare protagonista la sua storia, la sua «ricerca di libertà». Perché questo viaggio migratorio gli ha fatto scoprire anche l’amore per il teatro e la recitazione. Tutto è partito dalla Costa d’Avorio, il suo Paese. Era il 2016 e Mamadou Diakité non aveva ancora idea di quello che sarebbe stato il suo cammino.

«Non sono andato via dalla mia terra per necessità, per un valido motivo, per sfuggire ad una guerra o a qualche violenza. So solo che non mi sentivo più me stesso. Ero stanco del fatto che fosse la mia famiglia a dover decidere ogni cosa per me, con chi mi sarei dovuto sposare, cosa avrei dovuto fare. Ma è così che vuole la tradizione, è così che succede in molto Paesi dell’Africa. Questa situazione» racconta «mi ha spinto ad andare via per trovare la mia libertà, per poter fare le mie scelte, anche sbagliate, ma che fossero mie e mi aiutassero a crescere». Per questo, con in tasca un biglietto di solo andata del pullman, il giovane ivoriano si mette in viaggio.