Nasce la Fondazione Ospedale Niguarda

Alla presenza delle più importanti cariche dello Stato, della Regione Lombardia e del Comune di Milano, è stata presentata oggi la nuova Fondazione Ospedale Niguarda.

L’evento, svoltosi presso l’Aula Magna dell’ASST Niguarda, ha consentito di presentare gli obiettivi della Fondazione e di approfondire in particolare il rapporto del nuovo Ente con le attività dell’Ospedale Niguarda. Inserendosi nel solco delle migliori esperienze nazionali e internazionali, la nuova Fondazione Ospedale Niguarda, presieduta da Marco Bosio, Direttore Generale dell’ASST Niguarda, nasce per garantire supporto alle attività cliniche e di assistenza, di formazione e di ricerca dell’ASST Niguarda, attraverso la raccolta e l’organizzazione di risorse private, provenienti da cittadini, associazioni e realtà economiche del territorio lombardo.

La giornata ha visto inoltre un'importante riflessione sul tema del rapporto pubblico-privato all’interno della sanità territoriale e nazionale, attraverso la tavola rotonda intitolata “Partnership pubblico privato per un servizio socio-sanitario sostenibile”, che ha visto protagonisti importanti esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico e del Terzo Settore.

“Dalla sua fondazione ad oggi, il legame strettissimo tra l’Ospedale Niguarda e la cittadinanza milanese ha accompagnato per più di ottant’anni, senza mai venir meno, la vita della nostra città e della Lombardia tutta. E proprio nel momento di massima difficoltà della nostra storia recente, nei giorni in cui l’emergenza pandemica ha stravolto le vite di tutti noi, questo legame è stato, se possibile, ulteriormente rinsaldato. La generosità dei cittadini, delle associazioni e delle aziende che operano sul territorio lombardo ci ha dimostrato ancora una volta le potenzialità di questo rapporto indissolubile - ha ricordato Marco Bosio, Direttore Generale ASST Niguarda e Presidente della nuova Fondazione Ospedale Niguarda - Da qui la volontà di creare uno strumento che possa consentirci di mettere al servizio dell’Ospedale, e quindi dei cittadini, le risorse che la Fondazione sarà chiamata a gestire, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi e rafforzare ulteriormente la ricerca e l’innovazione, che vedono il Niguarda in prima fila a livello internazionale”.

Il Segretario Generale della Fondazione Ospedale Niguarda Riccardo Bertollini ha invece commentato: “Grazie alle interlocuzioni e alle attività che abbiamo avviato a partire dalla approvazione dello Statuto, nel giugno del 2022, la Fondazione sarà in grado di operare già a partire dai primi mesi del 2023 con importanti progettualità legate a temi che riteniamo fondamentali, in primis l’erogazione di servizi post-parto per tutte quelle madri che non trovano oggi adeguato supporto al di fuori delle strutture ospedaliere. La grandissima professionalità di coloro che lavorano all’interno del Niguarda e il suo riconoscimento unanime ci consentono oggi e ci consentiranno sempre più di raccogliere risorse per realizzare progetti di ampio respiro e di grande impatto, supportando la vita dell’Ospedale e migliorando l’esperienza dei cittadini”.

La Fondazione sarà supportata da un Consiglio di Amministrazione di alto livello che vede la partecipazione di professionisti ed esponenti del mondo delle imprese tra i quali: Riccardo Bruno, Nazzareno Carusi, Dario Frigerio, Carlo Montella, Massimo Moratti, Mariasole Brivio Sforza.

Fondazione Ospedale Niguarda

Fondazione Ospedale Niguarda nasce come Ente del Terzo Settore con l’obiettivo di sostenere, sviluppare e promuovere le attività cliniche e di assistenza, di formazione e di ricerca dell’ASST Niguarda. La Fondazione intende promuovere nuovi progetti e iniziative per sviluppare l’attività dell’Ospedale nei confronti dei pazienti, della ricerca e dell’innovazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della FON: fondazioneospedaleniguarda.it