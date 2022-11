Una stanza senza pareti: quale futuro per l’educativa domiciliare?

Mairani: È come se gli enti locali riconoscessero la prestazione ma non vedessero l’esito dell’intervento. È uno sguardo fermo sulla prestazione e sulla dimensione temporale dell’intervento, che fatica a guardare il prodotto e il risultato. Se si guarda il prodotto è più facile comprendere perché tutta una serie di attività di cura e allestimento dei contesti non sono collaterali o un surplus, ma sono l’essenza stessa del lavoro, ciò che ha permesso di passare dalla prestazione al risultato.

Nel servizio di educativa domiciliare, l’educatore entra dentro il contesto di vita delle persone ed è per molti aspetti lì da solo a giocarsi la sua professionalità.

Mairani: Ragionare di futuro dell’educativa domiciliare significa anche ragionare sulla sua sostenibilità, non solo economica ma anche operativa. È un servizio che espone molto, che richiede di assumere una responsabilità individuale. Quali sono allora gli aspetti che garantiscono per gli educatori sufficiente gratificazione da poter sostenere questa tipologia di intervento? Uno degli aspetti che emerge nei colloqui con gli educatori è la corresponsabilità. Non solo il non sentirsi soli sul piano operativo, ma la possibilità di condividere la responsabilità di un intervento, avvertire di essere parte di un gruppo che ti supporta nella gestione dell’intervento. Se poi ci sono degli spazi collegiali di esercizio della pratica educativa ancora meglio.

In questi ultimi anni, l’educativa domiciliare è il servizio più analizzato della cooperativa: La Grande Casa: perché? Che potenzialità ci vedete?

Nastasi: Perché ci si crede. Perché è un servizio che permette davvero di generare un cambiamento importante, lavorando per cerchi concentrici dall’individuo, alla famiglia, al contesto nella consapevolezza però di come anche l’ambiente contribuisce al cambiamento dei cerchi più interni. Questo aspetto politico ci stimola molto. E poi c’è la parte di innovazione: nonostate le teorie e la letteratura citino da tempo modalità nuove di lavoro con le famiglie, poi si ricade sempre un po’ nelle fatiche quotidiane. Invece portare innovazione di pensiero, cambiare la cultura professionale, fare formazione specifica su cosa significa innovare le pratiche in ambito familiare… è la parte piò stimolante del lavoro che vogliamo portare avanti. Il lavoro sul PEI digitale per esempio ha già portato a un importante lavoro di stesura delle Linee guida del servizio di ADM che partono dalla ricontestualizzazione delle teorie di riferimento e da questo traguardo raggiunto porteremo avanti una formazione interna per tutti gli operatori, per innovare il nostro lavoro quotidiano.