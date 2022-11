10 campanelli d’allarme sul rischio di violenza psicologica

È la violenza psicologica la forma di violenza più frequente e spesso più difficile da riconoscere, alcuni gesti di prevaricazione e controllo nella nostra cultura non vengono riconosciuti come potenzialmente violenti e spesso confusi con gesti di attenzione e di cura da parte del partner.



“Come Lines abbiamo preso un impegno con le donne e abbiamo deciso di fare la nostra parte collaborando con WeWorld per combattere la violenza, che rappresenta la degenerazione della discriminazione di genere e che in Italia conta ancora purtroppo troppi casi. Siamo consapevoli che la violenza contro le donne è un problema culturale e anche per questo abbiamo promosso il programma “DOMANDE SCOMODE @SCHOOL”, che quest’anno ha raggiunto circa 100.000 studenti. Vogliamo continuare a dialogare con i giovani perché sono loro i principali fautori del cambiamento” dichiara Ione Volpe, FemCare & AdultCare Marketing Director di Fater.



“WeWorld da più di 10 anni lavora in Italia per contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne combinando l’intervento di empowerment sul territorio, per ridare vita e indipendenza alle donne, a due strumenti fondamentali: prevenzione e sensibilizzazione – dice Marco Chiesara, Presidente di WeWorld – Anche grazie al lavoro di realtà come la nostra il problema della violenza sulle donne e la dimensione del suo sommerso è molto più conosciuta. Ma il lavoro da fare è ancora enorme. Prima di tutto nel riconoscere che la violenza non è solo quella fisica ma ci sono forme molto più sottili e altrettanto gravi. Quello che ancora manca è cambiare il modo in cui si considera la violenza: il problema della violenza contro le donne non è un’emergenza estemporanea, ma una questione strutturale, duratura, continuativa.”

Parallelamente verrà rilanciata una campagna media istituzionale per combattere la discriminazione di genere, la cui voce narrante è quella della cantante Emma Marrone, realizzata da Armando Testa. Il messaggio è importante e incita alla parità di genere: “Se una donna è gentile con un uomo, non significa che stia cercando le sue avances. Se si veste in modo più sexy non è colpevole di essersi andata a cercare molestie, verbali o fisiche. Se è innamorata non diventa proprietà del partner, l’amore è libertà, non possesso. Basta pregiudizi, basta violenza sulle donne. Cambiamo gli schemi. Rompiamo il silenzio”.