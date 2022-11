Dal 2014 sono morte più di 50mila persone durante il percorso migratorio

L'Africa è la seconda regione più letale per le persone in movimento, con oltre 9.000 morti durante la migrazione documentate nel continente dal 2014. Le indagini regionali sulle famiglie indicano che queste cifre sono quasi certamente un ampio sottostipendio. Nelle Americhe sono stati documentati quasi 7.000 decessi, la maggior parte dei quali sulle rotte verso gli Stati Uniti (4.694). Il solo attraversamento del confine terrestre tra Stati Uniti e Messico è stato teatro di oltre 4.000 decessi dal 2014. Altri 6.200 decessi sono stati documentati in Asia. I bambini rappresentano oltre l'11% delle vite perse sulle rotte migratorie in Asia, la percentuale più alta di qualsiasi altra regione. Dei 717 decessi di bambini registrati durante la migrazione nella regione, più della metà (436) sono di rifugiati rohingya. In Asia occidentale, almeno 1.315 vite sono state perse sulle rotte migratorie, molte delle quali avvengono in Paesi con conflitti in corso che rendono estremamente difficile la documentazione dei migranti dispersi. Almeno 522 persone provenienti dal Corno d'Africa sono morte in Yemen, spesso a causa di violenze, e la morte di 264 siriani è stata documentata durante i tentativi di attraversare il confine con la Türkiye.

«Sottolineiamo», spiega l'organizzaizone, «che gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto alla vita, devono essere rispettati in ogni momento. Dobbiamo lavorare insieme per prevenire e ridurre ulteriori morti dando priorità alle operazioni di ricerca e salvataggio, migliorando e ampliando i percorsi migratori regolari e sicuri e garantendo che la governance della migrazione dia priorità alla protezione e alla sicurezza delle persone in movimento»