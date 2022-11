Enel, 75% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2025

Per altro, l’impegno verso la sostenibilità viene declinato anche sugli investimenti: «Circa il 94% degli investimenti totali del Gruppo nel 2023-2025», hanno spiegato Starace e il direttore amministrazione, finanza e controllo Alberto De Paoli, «è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (“Sdg"), perseguendo direttamente gli Sdg 7 ("Energia pulita e accessibile"), 9 ("Imprese, innovazione e infrastrutture") e 11 ("Città e comunità sostenibili"), tutti funzionali all'Sdg 13 ("Lotta contro il cambiamento climatico")». Inoltre, si prevede che oltre l'80% degli investimenti del Gruppo sia in linea con i criteri della Tassonomia dell'Unione europea, «in virtù del loro sostanziale contributo alla mitigazione del cambiamento climatico».

Per quanto riguarda i singoli Paesi, Enel prevede che quasi il 90% di questi investimenti sia allocato in Italia, Spagna e Stati Uniti, «dove il Gruppo può trarre vantaggio dalle politiche di sostegno all’elettrificazione sostenibile, tenendo anche conto del quadro regolatorio favorevole in questi Paesi». In Italia e in Spagna, l'investimento servirà «a consentire contratti a prezzo fisso di maggiore durata, sostituendo gli asset termoelettrici del Gruppo con tecnologie sostenibili non influenzate dalla volatilità delle commodities».

Il tutto, va aggiunto, generando valore per gli azionisti: nel 2025, si prevede che l'Ebitda ordinario (il margine operativo lordo) raggiunga i 22,2-22,8 miliardi di euro, rispetto ai 19,0-19,6 miliardi di euro stimati nel 2022 e l’utile netto ordinario raggiunga i 7,0-7,2 miliardi di euro, rispetto ai 5,0-5,3 miliardi di euro stimati quest’anno.

Nella foto di apertura Il parco Talinay Oriente, regione di Coquimbo, in Cile. È in funzione dal 2013.