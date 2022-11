Legge di Bilancio: sull'energia manca il salto di qualità

Dove il governo può e deve fare un salto di qualità (che per ora manca) è sul fronte energia. Assieme a Claudio Becchetti e Francesco Naso abbiamo spiegato come un piano investimenti nelle rinnovabili per gli edifici pubblici si ripagherebbe in pochissimo tempo assicurando nel tempo energia gratis per il 70% del fabbisogno del settore pubblico consentendo un sostegno contro la povertà energetica di più di un milione di famiglie. In questi anni (dal governo Draghi in poi) ci siamo dissanguati spendendo 70 miliardi (9 del nuovo governo) per il sostegno alle bollette che perpetua la dipendenza dalle fossili mentre avremmo potuto eliminare gran parte di quella dipendenza autorizzando i progetti sulle rinnovabili già presentati (secondo Terna 280 gigawatt ovvero quattro volte quanto necessario per gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030).

Con Etica sgr 22 anni fa abbiamo avviato il percorso di voto col portafoglio in finanza di uscita dalle fonti fossili oggi così urgente. Se anche a molti anni di distanza il nostro paese avesse iniziato a fare questo percorso di indipendenza energetica non avremmo il caro bollette e neppure l’inflazione che ha una sola radice, quella dell’aumento dei prezzi di gas e petrolio.

Siamo ancora in tempo per cambiare. Il leader inglese del governo di destra ha annunciato che l’obiettivo del Regno Unito è l’indipendenza energetica attraverso le rinnovabili e il premier Meloni ha parlato di Italia paradiso delle rinnovabili e ribattezzato il ministero dell’Ambiente come ministero della sicurezza energetica.

Possiamo raggiungere questo obiettivo ma bisogna fare presto anche completando quanto prima il percorso dei decreti attuativi sulle comunità energetiche, uno strumento prezioso che trasformerà il sistema di produzione di energia in un sistema a rete con tanti nodi, distribuito e condiviso.

Basta accendere la radio per sentire solo pubblicità che parlano di rinnovabili, di pompe di calore, di efficienza energetica. La società è al solito avanti, la politica fatica a seguire e ad essere, come sosteniamo da sempre con il paradigma dell’economia civile, levatrice delle energie della società. Queste energie in Italia sono ricchissime e distribuite sui territori e aspettano solo di essere attivate nell’interesse di tutti