Sardegna, la protesta: riforma del welfare o scendiamo in piazza

Due comunità terapeutiche sarde (Primavera e Il Ponte) hanno dovuto chiudere i battenti a causa dell’inadeguatezza delle tariffe. Tutte le altre realtà del sistema sociosanitario e socioassistenziale sono alla canna del gas, complici la pandemia e i rincari. «La Regione Sardegna, a differenza di altre amministrazioni regionali italiane, non ha erogato risorse al settore per far fronte a questa situazione di crisi», hanno sottolineato in coro le sei Associazioni. «È giusto aiutare comparti che hanno subito conseguenze gravissime, come quello del turismo e del commercio, ma noi non siamo meno importanti: qui parliamo di persone che sono anche nostri familiari, nostri parenti, nostri amici. Tutti hanno una persona cara ospite delle nostre strutture. Se noi chiudiamo, non c’è soltanto un’emergenza occupazionale, ma anche un problema che vorremmo sapere come la politica sarda intende risolvere: dove finiranno e chi si occuperà dei nostri assistiti, se dovremo chiudere i battenti?».

La tabella delle tariffe parla in maniera chiara: quelle della riabilitazione globale sono ferme da 11 anni, quelle delle comunità per le dipendenze a nove anni fa. L’incremento del costo del lavoro, dovuto alla rinegoziazione dei contratti nazionali, oscilla tra l’11 e il 17%. I prezzi al consumo, secondo gli indici Istat, sono aumentati del 21% soltanto nell’ultimo anno solare.

«È importante aver trovato questa unità di intenti», sottolineano i rappresentanti delle sei sigle. «Siamo arrivati a un punto di non ritorno: o troviamo subito una soluzione che vada oltre gli intenti e le belle parole, oppure porteremo i nostri pazienti, i loro familiari e migliaia di cittadini in piazza». L’adeguamento delle tariffe è solo la punta dell’iceberg. «Non sarebbe sufficienti per farci dire felici e contenti: occorre una riforma strutturale, profonda e condivisa. Serve l’intervento della politica, non dobbiamo dialogare con dirigenti e funzionari della Regione. Il sistema sta scoppiando, bisogna agire prima che sia troppo tardi. Non è una risposta che spetta soltanto alla Giunta ma anche al Consiglio regionale: negli ultimi undici anni hanno governato centrosinistra e centrodestra, le responsabilità sono di tutti e non solo di una parte. Qui non c’è di mezzo il business, bensì uomini e donne, anziani e bambini, disabili e persone con problemi psichiatrici. Non ci sentiamo più importanti delle strutture pubbliche e ospedaliere, ma le nostre competenze sono tali da non farci sentire neppure l’ultima ruota del carro».