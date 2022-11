“Un milione di telefoni per il pianeta”: è questo il nome della partnership triennale tra Vodafone e Wwf, a livello globale. Il programma vuole accelerare e perfezionare la strategia di economia circolare di Vodafone, riducendo le emissioni di carbonio ed aumentando il numero di cellulari ricondizionati e riciclati.

Acquistare uno smartphone ricondizionato anziché un prodotto nuovo consente di risparmiare circa 50 kg di anidride carbonica equivalente ed risparmia l’estrazione di 76,9 kg di materie prime.[1] I clienti Vodafone in Europa e in Africa sarannno quindi “ispirati” a consegnare i loro vecchi dispositivi, che verranno donati a cause sociali o riciclati in modo responsabile. A partire dal 23 novembre 2022, il Gruppo Vodafone donerà 1 pound ai progetti di conservazione del WWF in tutto il mondo, per ogni telefono così raccolto.

«La nostra partnership con Wwf creerà nuove iniziative per incoraggiare i nostri clienti a intraprendere azioni che potrebbero aiutare a ridurre le loro emissioni di carbonio e ridurre la pressione sulle risorse naturali del pianeta», ha detto Nick Read, Vodafone Group Chief Executive. Mentre Tanya Steele, amministratore delegato di Wwf-Uk, ha sottolineato il ruolo che ognuno di noi ha «per aiutare a riportare in vita il nostro mondo. La tecnologia che utilizziamo ogni giorno può svolgere un ruolo importante nell'affrontare il clima e l’emergenza della natura. Attraverso la nostra partnership con Vodafone, dimostreremo come tutti possono ridurre il proprio impatto ambientale utilizzando tecnologie e servizi digitali, utilizzando anche la tecnologia mobile per portare avanti i principali progetti di conservazione del Wwf in tutto il mondo».

La partnership triennale di Vodafone e Wwf prevede anche il lancio di app per aiutare i clienti Vodafone a fare scelte più sostenibili, nonché progetti in Sud Africa, Germania e Regno Unito che utilizzano la tecnologia mobile per aiutare ad affrontare le sfide di conservazione e sostenibilità. Vodafone sta lavorando per ridurre il proprio impatto ambientale per raggiungere net zero, ossia zero emissioni di carbonio in tutta la sua catena del valore entro il 2040, aiutando i clienti a ridurre le proprie emissioni di carbonio di 350 milioni di tonnellate entro il 2030. Vodafone sta inoltre conducendo azioni per ridurre i rifiuti di dispositivi e sta continuando a fare progressi per l’obiettivo di riutilizzare, rivendere o riciclare il 100% dei rifiuti della sua rete.

