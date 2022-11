Corpi Civili di Pace, pubblicati i progetti approvati

I Corpi Civili di Pace sono un’iniziativa di volontariato, un’esperienza civica e civile che ha l’obiettivo - sin dalla loro creazione, insieme al Servizio civile, nel 1972 - di ricercare soluzioni alternative all’uso della forza militare e di promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani e sociali, alla parità di genere, ai servizi alla persona e all’educazione alla pace fra popoli.

A poche settimane dall’invasione russa dell’Ucraina, Vita, insieme a decine di realtà del Terzo settore, aveva sottoscritto una petizione all'allora Ministro degli Esteri Di Maio affinché finanziasse i Corpi Civili di Pace (CCP) come “via innovativa di risoluzione del conflitto”. Di Maio infatti disponeva della delega alla cooperazione internazionale e ascoltando la società civile avrebbe potuto incominciare una grande ed inedita operazione di pace. Non è andata così, ma in questi giorni sono stati messi online sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili, gli elenchi dei progetti approvati per i Corpi Civili Di Pace. L’Ucraina, data l’elevata intensità del conflitto, non è contemplata.

Le proposte sono suddivise per aree di intervento: il primo è l’elenco (Allegato A) dei 92 progetti da realizzarsi in aree di conflitto, a rischio conflitto o post conflitto. Le principali aree di intervento sono l’Africa e il Sud America, ma sono presenti anche progetti lungo la Rotta Balcanica dei migranti, dalla Turchia alla Serbia e Bonsia, e in Romania, paese “ponte” per i profughi del conflitto ucraino.

Ci sono poi 48 progetti (Allegato B) che attraverso i CCP si possono realizzare nelle aree di emergenza ambientale nei Paesi esteri. Come emerso anche dall’ultima Cop27, la conferenza indetta dall’Onu sul clima, i continenti più colpiti sono quello africano, asiatico e latinoamericano.

Infine ci sono 14 progetti, 10 a Messina e 4 a Napoli, che i giovani dei CCP potranno realizzare nelle aree di emergenza ambientale in Italia (Allegato C).