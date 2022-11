Dove sta bene un bambino autistico, stanno bene tutti

Iosed è un bambino, che – come tutti i suoi amici – ha voglia di giocare, divertirsi e, soprattutto, di andare a scuola e imparare. I suoi sensi, però, funzionano in maniera differente rispetto a quelli della maggior parte dei suoi compagni; per questo motivo, in classe, può capitare che abbia delle difficoltà a seguire e a sentirsi a suo agio. Gli insegnanti e gli altri studenti non sempre si accorgono di quello che lo fa stare male, perché sentono in modo diverso rispetto a lui. C’è bisogno di dialogo e di comprensione reciproca, perché la scuola possa diventare un luogo davvero accogliente. E, così, maestri e alunni scoprono che in un ambiente attento alle esigenze di tutti si sta meglio. “Io così sto bene e sono più felice”, dice Iosed, “ma siamo tutti più felici e comprendiamo meglio”.

Questa è la storia raccontata nel libro Io sento vedo percepisco in modo diverso – il nome Iosed è proprio un acronimo derivato dal titolo –, realizzato dalla Fodazione Fracta Limina, nata nel 2018 da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici ad alto carico assistenziale, insieme alla cooperativa sociale Fabula Onlus. “Lo spettro è ampio e le persone al suo interno sono molto differenti tra loro, ma circa il 90% di esse ha in comune una iper o ipo sensibilità sensoriale”, afferma Mario Ciummei, presidente della Fondazione. “A noi non interessa quale sia il livello cognitivo di Iosed: la scuola è una parte importantissima della vita di un bimbo con autismo – come in quella dei coetanei – e renderla più accogliente è qualcosa che può far stare bene tutti”.